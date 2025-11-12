Íme a trükk, amivel felére csökkenthető a fűtés költsége

A klímaberendezések fejlődésével ma már nemcsak a nyári hőség idején jelentenek megoldást a készülékek, hanem a lakások fűtését is kiválóan ellátják az átmeneti, sőt típustól függően akár a teljes téli szezonban is.

(Forrás: Shutterstock)

Ahhoz azonban, hogy a fűtés valóban gazdaságos legyen klímával, érdemes néhány alapvető szabályt betartani. Ebben segített eligazodni a szoljon.hu hírportálnak nyilatkozva egy több évtizedes tapasztalattal rendelkező szakember.

Fontos a jó készülék vásárlása

A törökszentmiklósi klímás a lapnak elmondta, hogy nagyon fontos a megfelelő készülék kiválasztása. Mert bár a nagyobb üzletekben már lehet vásárolni olcsóbb gépeket, azok kimondottan nem alkalmasak a fűtésre, vagy annak segítésére. Ellenben a nevesebb, ismert márkáknak már vannak kifejezetten fűtésre optimalizált légkondicionálói, melyekkel valóban sokat lehet spórolni.

Ezen felül fontos szempont a gép teljesítménye.

Azért szükséges szakemberrel felméretni a helyszínt, mert nem mindegy, mekkora területhez, belmagassághoz, falvastagsághoz és nyílászárókhoz választunk klímát.

A megfelelő klímaméret kiválasztása fontos, mert a túl kicsi készülék folyamatosan működik, míg a túl nagy gyakran ki-be kapcsol, így nem biztosít egyenletes hőmérsékletet. Kovács László szerint jelenleg az egyik leggazdaságosabb fűtési megoldásnak számít a klíma.

A beruházási költsége nagyjából fele annak, mint amennyibe egy gázüzemű központi fűtés kiépítése kerülne.

Emellett a klímák telepítése nem igényel bontási munkálatokat, és gyorsan kivitelezhető – magyarázta.

