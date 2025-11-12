klímagázárak

Íme a trükk, amivel felére csökkenthető a fűtés költsége

A téli szezonban jelentős kiadásoktól kímélhetjük meg magunkat, ha gáz helyett klímával biztosítjuk otthonunk melegét. Szakember segítségével mutatjuk be, hogyan spórolhatunk a légkondicionáló berendezéssel.

Magyar Nemzet
Forrás: szoljon.hu2025. 11. 12. 22:54
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A klímaberendezések fejlődésével ma már nemcsak a nyári hőség idején jelentenek megoldást a készülékek, hanem a lakások fűtését is kiválóan ellátják az átmeneti, sőt típustól függően akár a teljes téli szezonban is. 

Air conditioner inside the room with woman operating remote controller. / Air conditioner with remote controller
(Forrás: Shutterstock)

Ahhoz azonban, hogy a fűtés valóban gazdaságos legyen klímával, érdemes néhány alapvető szabályt betartani. Ebben segített eligazodni a szoljon.hu hírportálnak nyilatkozva egy több évtizedes tapasztalattal rendelkező szakember.

Fontos a jó készülék vásárlása

A törökszentmiklósi klímás a lapnak elmondta, hogy nagyon fontos a megfelelő készülék kiválasztása. Mert bár a nagyobb üzletekben már lehet vásárolni olcsóbb gépeket, azok kimondottan nem alkalmasak a fűtésre, vagy annak segítésére. Ellenben a nevesebb, ismert márkáknak már vannak kifejezetten fűtésre optimalizált légkondicionálói, melyekkel valóban sokat lehet spórolni.

Ezen felül fontos szempont a gép teljesítménye. 

Azért szükséges szakemberrel felméretni a helyszínt, mert nem mindegy, mekkora területhez, belmagassághoz, falvastagsághoz és nyílászárókhoz választunk klímát. 

A megfelelő klímaméret kiválasztása fontos, mert a túl kicsi készülék folyamatosan működik, míg a túl nagy gyakran ki-be kapcsol, így nem biztosít egyenletes hőmérsékletet. Kovács László szerint jelenleg az egyik leggazdaságosabb fűtési megoldásnak számít a klíma. 

A beruházási költsége nagyjából fele annak, mint amennyibe egy gázüzemű központi fűtés kiépítése kerülne. 

Emellett a klímák telepítése nem igényel bontási munkálatokat, és gyorsan kivitelezhető – magyarázta.

Mi a titka a hatékony fűtésnek klímával? Kattintson és megudja!

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Toót-Holló Tamás
idezojelekPintér Béla

Csúnyán eltájolta magát Pintér Béla és Társulata

Toót-Holló Tamás avatarja

Ami Szabadszálláson még „táj”, az Budapestről nézve valójában már „thai”. Ami valójában nem is vicces félreértés, hanem irgalmatlanul kínos poén. Minden képzeletet alulmúlóan gyötrelmes geg.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu