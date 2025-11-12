ByeAlexrendőrségkábítószer

ByeAlex beismerte, hogy kábítószert találtak nála a rendőrök

A zenész közösségi oldalán adott hírt a drogbotrányáról.

Forrás: Facebook2025. 11. 12. 21:16
ByeAlex – aki a most futó Csillag Születik tehetségkutató zsűritagja – beismerte a közösségi oldalán, hogy nála találtak drogot a rendőrök szerda reggel. Azzal kezdte a mondandóját, hogy nem szeretné elsumákolni a témát, mivel mindig mindenről nyíltan beszél a rajongóival.

Sopron, 2018. június 30. ByeAlex (Márta Alex) a 26. VOLT Fesztiválon a soproni Lővér kempingben 2018. június 30-án. MTI Fotó: Nyikos Péter
ByeAlex a 26. VOLT Fesztiválon (Fotó: MTI/Nyikos Péter)

„A mai napon valóban házkutatást tartottak nálam nyomozó rendőrök, kb. tizenöt fő jelent meg 6.30-kor a lakásomon. Picit morcos voltam, hogy ilyen korán jöttek, és az sem tetszett, hogy a hajam is rosszul állhatott közben, de mindenben a rendelkezésükre álltam. A zenekarom további tagjainál is ugyanez volt a helyzet, mindenkinél házkutatás, majd az őrsre be vizeletre át (ugyancsak több készenlétis kollégával), majd vissza” – mesélt a rendőrségi intézkedésről Alex.

A zenész megígérte, hogy minden új fejleménnyel jelentkezni fog. 

Mint megírtuk, házkutatást tartott ma a rendőrség ByeAlexnél, akit a zenekara két tagjával együtt kábítószer birtoklásával gyanúsítanak. A zenészek szabadlábon védekezhetnek, miközben két férfit – köztük egy olasz állampolgárságút – kábítószer-kereskedelem miatt őrizetbe vettek.

Borítókép: ByeAlex koncert a Puskás Aréna Szoborparkban 2023. szeptember 23-án (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)


