ByeAlex beismerte, hogy kábítószert találtak nála a rendőrök

ByeAlex – aki a most futó Csillag Születik tehetségkutató zsűritagja – beismerte a közösségi oldalán, hogy nála találtak drogot a rendőrök szerda reggel. Azzal kezdte a mondandóját, hogy nem szeretné elsumákolni a témát, mivel mindig mindenről nyíltan beszél a rajongóival.

ByeAlex a 26. VOLT Fesztiválon (Fotó: MTI/Nyikos Péter)

„A mai napon valóban házkutatást tartottak nálam nyomozó rendőrök, kb. tizenöt fő jelent meg 6.30-kor a lakásomon. Picit morcos voltam, hogy ilyen korán jöttek, és az sem tetszett, hogy a hajam is rosszul állhatott közben, de mindenben a rendelkezésükre álltam. A zenekarom további tagjainál is ugyanez volt a helyzet, mindenkinél házkutatás, majd az őrsre be vizeletre át (ugyancsak több készenlétis kollégával), majd vissza” – mesélt a rendőrségi intézkedésről Alex.

A zenész megígérte, hogy minden új fejleménnyel jelentkezni fog.

