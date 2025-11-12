ByeAlexkábítószerKészenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda

Ismert zenészt gyanúsítanak kábítószer birtoklásával

Egy könnyűzenei frontembernél és zenekara tagjainál tartott házkutatást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda – közölte Facebook-oldalán a Rendészeti Államtitkárság. Lapértesülések szerint ByeAlexet és zenekarának két tagját is kábítószer birtoklásával gyanúsítják.

2025. 11. 12.
Lecsapott és házkutatást tartott a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. Az eredmény: önként előadott, saját fogyasztásra vásárolt kokain, három előállítás – írja közösségi oldalán a Rendészeti Államtitkárság.

Budapest, 2023. szeptember 23. ByeAlex az Eurojackpot Szuperkoncerten, a Szerencsejáték Zrt. által ötödik alkalommal megrendezett ingyenes programon a Puskás Aréna Szoborparkban 2023. szeptember 23-án. MTI/Máthé Zoltán
ByeAlex-koncert a Puskás Aréna Szoborparkban (Forrás: MTI/Máthé Zoltán)

Hozzátették: a rendőrök elfogták az együttessel kapcsolatban álló 45 éves Sz. Zoltán budapesti lakost is, aki azt vallotta, saját fogyasztásra, barátainak ingyen, és értékesítésre is szerzett be kábítószert. Azonosították továbbá R. Antonio 63 éves olasz állampolgárt is, akitől Sz. Zoltán vásárolta a kokaint.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Sz. Zoltánt és R. Antoniót kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítja, mindkettőjüket őrizetbe vette, kezdeményezi letartóztatásukat – közölték. 

Bár a hatóság nem nevezi meg az énekest, A Blikk értesülése szerint ByeAlexnél is házkutatást tartottak a rendőrök, őt is előállították. A hírek szerint a Csillag születik zsűritagját és a zenekarának két tagját kábítószer birtoklásával gyanúsítják, de szabadlábon védekezhetnek.

Borítókép: Illusztráció. Házkutatás során előkerült kábítószer (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)


