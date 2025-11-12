holttestfőorvosnővisszhang

Kíméletlen kommentháború tört ki a főorvosnő halála után

Napok óta forrnak az indulatok Szegeden és az egész országban, miután megtalálták a szekszárdi kórház főorvosának holttestét, aki november elején tűnt el a Szegedi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinikájáról.

A szegediek körében hatalmas az együttérzés és a felháborodás, miután holtan találták meg azt a főorvosnőt, aki november elején tűnt el a Szegedi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinikájáról. A tragikus hír országos visszhangot váltott ki, a közösségi médiában pedig harc robbant ki – írja a Délmagyar. 

A Magyar Nemzet is beszámolt róla, hogy a főorvosnő még november 3-án esett át egy gerincműtéten, ám a beavatkozás után rejtélyes körülmények között eltűnt a klinikáról, és azóta nem adott magáról életjelet. Napokon át tartott a keresés, kutyás egységek, drónok és motoros mentők is részt vettek az akcióban. A holttestet végül egy elhagyatott, bozótos területen találták meg.

A tragédia nyomán elindultak a találgatások, hogy ki lehet a felelős a történtekért. Az esetről szóló cikkek és bejegyzések alatt azonban hamar kommentháború alakult ki. Egyesek az egészségügyi rendszer hibáit emlegették, mások viszont arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyászoló családtagok is olvashatják a bántó bejegyzéseket.

