Kíméletlen kommentháború tört ki a főorvosnő halála után

A szegediek körében hatalmas az együttérzés és a felháborodás, miután holtan találták meg azt a főorvosnőt, aki november elején tűnt el a Szegedi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinikájáról. A tragikus hír országos visszhangot váltott ki, a közösségi médiában pedig harc robbant ki – írja a Délmagyar.

(Forrás: Police.hu)

A Magyar Nemzet is beszámolt róla, hogy a főorvosnő még november 3-án esett át egy gerincműtéten, ám a beavatkozás után rejtélyes körülmények között eltűnt a klinikáról, és azóta nem adott magáról életjelet. Napokon át tartott a keresés, kutyás egységek, drónok és motoros mentők is részt vettek az akcióban. A holttestet végül egy elhagyatott, bozótos területen találták meg.

A tragédia nyomán elindultak a találgatások, hogy ki lehet a felelős a történtekért. Az esetről szóló cikkek és bejegyzések alatt azonban hamar kommentháború alakult ki. Egyesek az egészségügyi rendszer hibáit emlegették, mások viszont arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyászoló családtagok is olvashatják a bántó bejegyzéseket.

