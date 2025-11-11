Bayer Zsolt: Győzelem!

kapus

Új tündérmese kezdődött Olaszországban – mennyire ismeri a szupertiniket?

Bár a futballban talán a kapusoké számít a legfelelősségteljesebb posztnak, mégis időnként megesik, hogy egy tapasztalatlan tinit állítanak a gólvonalra. A hétvégén is megtörtént mindez az olasz élvonalban, de korábban is voltak hasonló emlékezetes esetek – mennyire emlékszik rájuk?