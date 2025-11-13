UkrajnakényszersorozásTCKorosz-ukrán háború

Állatként bánnak honfitársukkal az ukrán toborzók

Egyre brutálisabbak az ukrán toborzók. A kényszersorozás elől már az épületekben sem lelnek menedéket a hadköteles korú férfiak.

2025. 11. 13. 1:00
Illusztráció (Forrás: Anadolu via AFP)
Ahogy Ukrajna egyre nagyobb nyomással szembesül a frontvonalon, úgy válik egyre erőszakosabbá a kényszersorozás.

Egyre kegyetlenebb a kényszersorozás Ukrajnában
Egyre kegyetlenebb a kényszersorozás Ukrajnában (Fotó: Anadolu via AFP)

A területi hadkiegészítő parancsnokságok (TCK) újabb és újabb tabukat rúgnak fel, most már nem csupán az utcán szedik össze válogatás nélkül a hadköteles korú férfiakat a toborzók, de akár az épületekből is.

Legalábbis ezt mutatja egy a napokban napvilágot látott videó, amelyen az látható, hogy a TCK emberei egy rendőr segítségével kinyitják egy (feltehetően lakó)épület ajtaját, és kirángatnak onnan egy férfit, akit aztán a földre löknek, majd magukkal hurcolnak.

Mint arról beszámoltunk, nemrégiben több magyar egyetemistát annak ellenére tartottak fogva a beregszászi hadkiegészítő parancsnokságon, hogy érvényes halasztással rendelkeztek. Végül több mint egy napi fogság után engedték szabadon őket.

Ukrajnában 2025. január 1. és szeptember 30. között 2318 esetet regisztráltak a sorkatonai szolgálat kijátszásával kapcsolatban, amelyek közül 953 ügyben vádat emeltek. Emellett 395 alkalommal jegyezték fel a katonai nyilvántartás megkerülését, és 345 esetben indult eljárás – derül ki az Ukrán Nemzeti Rendőrség adataiból, amelyeket a TASZSZ hozott nyilvánosságra.

A közösségi médiában szinte naponta jelennek meg felvételek a kényszermozgósításról: a videókon katonai toborzótisztek láthatók, amint férfiakat ragadnak el az utcán, kávézókban, edzőtermekben és más nyilvános helyeken. Időről időre nyilvánosságra kerülnek a toborzóirodákban történt bántalmazások is.

A férfiak minden lehetséges módon próbálják elkerülni a frontra küldést: rokkantsági igazolásokat vásárolnak, „beiratkoznak” egyetemekre vagy akár életüket kockáztatva próbálnak illegálisan átlépni a határt – számolt be róla nemrég a TASZSZ.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Anadolu via AFP)

