Állatként bánnak honfitársukkal az ukrán toborzók

Ahogy Ukrajna egyre nagyobb nyomással szembesül a frontvonalon, úgy válik egyre erőszakosabbá a kényszersorozás.

Egyre kegyetlenebb a kényszersorozás Ukrajnában (Fotó: Anadolu via AFP)

A területi hadkiegészítő parancsnokságok (TCK) újabb és újabb tabukat rúgnak fel, most már nem csupán az utcán szedik össze válogatás nélkül a hadköteles korú férfiakat a toborzók, de akár az épületekből is.