Állatként bánnak honfitársukkal az ukrán toborzók

Ahogy Ukrajna egyre nagyobb nyomással szembesül a frontvonalon, úgy válik egyre erőszakosabbá a kényszersorozás.
A területi hadkiegészítő parancsnokságok (TCK) újabb és újabb tabukat rúgnak fel, most már nem csupán az utcán szedik össze válogatás nélkül a hadköteles korú férfiakat a toborzók, de akár az épületekből is.
Legalábbis ezt mutatja egy a napokban napvilágot látott videó, amelyen az látható, hogy a TCK emberei egy rendőr segítségével kinyitják egy (feltehetően lakó)épület ajtaját, és kirángatnak onnan egy férfit, akit aztán a földre löknek, majd magukkal hurcolnak.