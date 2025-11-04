Kényszersorozás: egy férfi lejött a lakásából és már vitték is a frontra + videó

Az ukrán hadkiegészítő parancsnokság emberei (TCK) nyíltan az utcán, társasházak udvarán, bevásárlóközpontok és közintézmények környékén is vadásznak a besorozandó férfiakra. A kényszersorozás tovább folytatódik Ukrajnában, bár a lassan négy éve tartó háború miatt adott a kérdés: vajon meddig tudják még pótolni a fronton a katonákat?

A kényszersorozás továbbra is az ukrán mindennapok része. Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras

A legfrissebben nyilvánosságra került videón jól látszik, ahogy négy katonai egyenruhás férfi erőszakkal tuszkolja be áldozatát egy fekete kisbuszba. Korábban írtunk róla, hogy elképesztő körülmények uralkodnak az ukrán kiképzőtáborokban, így érthető, hogy menekülnének a hadkötelesek a katonai szolgálat elől.

Borítókép: A kényszersorozás nem állhat meg, kell a frontra az utánpótlás (Fotó: AFP)