TCKUkrajnakényszersorozásZelenszkijorosz-ukrán háborúerőszak

Kényszersorozás: egy férfi lejött a lakásából és már vitték is a frontra + videó

Egy újabb erőszakos videó került napvilágra, amin az látható, ahogy az ukrán katonai toborzóközpont (TCK) emberei egy férfit erőszakkal tuszkoltak be egy fekete autóba. A kényszersorozás bárkit utolérhet Ukrajnában.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 13:37
A kényszersorozás nem állhat meg, kell a frontra az utánpótlás Fotó: GENYA SAVILOV Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ukrán hadkiegészítő parancsnokság emberei (TCK) nyíltan az utcán, társasházak udvarán, bevásárlóközpontok és közintézmények környékén is vadásznak a besorozandó férfiakra. A kényszersorozás tovább folytatódik Ukrajnában, bár a lassan négy éve tartó háború miatt adott a kérdés: vajon meddig tudják még pótolni a fronton a katonákat?

Kényszersorozás
A kényszersorozás továbbra is az ukrán mindennapok része. Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras

A legfrissebben nyilvánosságra került videón jól látszik, ahogy négy katonai egyenruhás férfi erőszakkal tuszkolja be áldozatát egy fekete kisbuszba. Korábban írtunk róla, hogy elképesztő körülmények uralkodnak az ukrán kiképzőtáborokban, így érthető, hogy menekülnének a hadkötelesek a katonai szolgálat elől.

Borítókép: A kényszersorozás nem állhat meg, kell a frontra az utánpótlás (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Marcin Romanowski
idezojelekDonald Tusk

Magyar Péter „szeretetországa” Tusk varsói receptje szerint készül

Marcin Romanowski avatarja

Lengyelországban „jogállamiság” helyett intézményesített erőszak uralkodik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.