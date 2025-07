Dnyipro maffiaváros lett – és Magyarországot is elérték

Dnyipro hosszú ideje kulcsszerepet játszik Ukrajna politikai és gazdasági fejlődésében, eközben a város egyre inkább a szervezett bűnözés gócpontjává válik Zelenszkij országában. Az orosz–ukrán háború 2022-es kitörése nem új trendeket indított el Dnyipróban, hanem felerősítette a már meglévőket. A frontvonal közelsége és a város stratégiai szerepe katonai–logisztikai csomópontként elősegítette az illegális piacok, különösen a fegyver- és kábítószer-kereskedelem fellendülését.

Dnyipro maffiaváros lett: a háború árnyékában virágzik a szervezett bűnözés. Fotó: STR/NurPhoto

Dnyipro: a csalók gyűjtőhelye

A jelentés szerint Dnyipro mára az egyik legfontosabb bázisává vált a telefonos átverésekkel foglalkozó call centereknek. A csalók nem válogatnak: orosz, EU-s és ukrán áldozatokat is célba vesznek, és körülbelül 30 ezer embert foglalkoztatnak. Ezeket az egységeket gyakran bűnszervezetek működtetik, és állítólag rendvédelmi szervek védelmét is élvezik. A háború kitörése óta jelentősen megugrott egyes Magyarországon elkövetett bűncselekményeknél is az ukrán hátterű elkövetők száma. Mint arról lapunk is beszámolt, már Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára is felhívta a figyelmet arra, jelenleg hazánkban évente 600–800 bűncselekményt követnek el ukrán állampolgárok, és 200–400 ukrán fogvatartott van a börtönökben.