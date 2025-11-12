Tíz év félelemben: így változott meg Nyugat-Európa élete a 2015-ös terrortámadások után

2015. november 13-án Párizs történelmének egyik legsötétebb éjszakáját élte át. Az éjszaka folyamán egymástól néhány kilométerre, több helyszínen is fegyveresek és öngyilkos merénylők csaptak le a párizsiakra. A támadók AK–47-es gépkarabélyokkal és robbanómellényekkel lőttek és robbantottak a városban, miközben éppen telt házas francia–német futballmérkőzés zajlott, ami miatt rengeteg ember tartózkodott az utcákon.

Terrortámadás Ausztriában – Az Iszlám Államhoz köthető Amaq hírügynökség által „Abu Dagnah al-Albániként” azonosított férfi azt állítja, hogy ő támadta meg a tömeget Bécs belvárosában 2020-ban. Fotó: Reuters TV

A legsúlyosabb vérengzés a Bataclan koncertteremben történt, ahol több mint száz ember halt meg. A merénylők hosszú perceken át válogatás nélkül lőttek a tömegre, a túlélők szerint többször újratöltöttek, és pánik, sikolyok hangja, kézigránátok robbanása kísérte a drámát. A kommandósok rohammal zártak le az ostromot, de addigra már megtörtént a tragédia.

A város más pontjain éttermeknél, bároknál és a Stade de France stadion közelében is lövöldözés és robbantás történt. Összesen legalább 150 halálos áldozatról és több száz sérültről érkezett hír – köztük sok, kritikus állapotú emberrel.