Egy borzalmas nap, amikor a francia labdarúgó-válogatottnak fociznia kell

2015. november 13-án összehangolt terrortámadások történtek Párizsban és a Stade de France stadionnál. A halálos áldozatok száma több mint 130 volt, miközben a támadásokban rengetegen megsebesültek. A terrorcselekmények több helyszínen zajlottak, köztük a Bataclan színházban, ahol a megtámadottak többsége életét vesztette. Tíz évvel a rettenetes események után, 2025. november 13-án kell vb-selejtezőt játszania a francia labdarúgó-válogatottnak, az ellenfél Ukrajna lesz. A franciák győzelmük esetén kijutnak a 2026-os világbajnokságra.

2015. november 13-án az akkor 16 éves Kylian Mbappé csak tévén láthatta, mi történik Párizsban a németek elleni mérkőzésen. Fotó: AFP/Franck Fife

Kylian Mbappé: A fájdalom még mindig bennünk él

Mbappé a válogatott edzőtáborában tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a francia csapat „mélyen együttérez az áldozatok hozzátartozóival”, és kijelentette, hogy „senki sem engedheti meg magának, hogy tréfát űzzön ebből a tragédiából”.

„A fájdalom még mindig bennünk él.”

Mindannyian emlékszünk arra az estére. Franciaország szenvedett, és nekünk, sportolóknak is kötelességünk tisztelettel adózni azoknak, akik életüket vesztették

– mondta a csapatkapitány.

„Mindenki tudja, mi történt tíz évvel ezelőtt Párizsban. Most emlékezni akarunk mindazokra, akik meghaltak. Tisztelegni szeretnénk azok előtt a családok előtt, akik elvesztették szeretteiket. Meg akarjuk értetni a franciákkal, hogy bár a világbajnoki kijutás a tét, sokkal fontosabb dolgok is vannak ennél az életben, s mi ezekre is odafigyelünk.”

A 2015. november 13-i párizsi terrortámadásban több mint 130-an haltak meg. Fotó: DPA/Uwe Anspachi

Mbappé azt is elmondta, hol volt 2015. november 13-án. „Tizenhat évesen Monacóban voltam, és néztem a németek elleni meccset, mint mindenki más. Döbbenetet éreztem, amikor megkaptam a hírt.”

A félelem átjárt, hiszen a szüleim Párizsban éltek. Azonnal telefonáltunk, s csak akkor nyugodtunk meg, amikor megtudtuk, hogy jól vannak.

„Furcsa dolog lesz napra pontosan tíz évvel később játszani. Ez rossz érzésekkel tölt el. Nekünk nincs más dolgunk, mint tisztelegni mindazok előtt, akik megsérültek, emlékezni azokra, akik meghaltak.”