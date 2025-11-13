migrációs paktumUkrajnaEUSzerbia

Brüsszel a figyelmeztetés ellenére folytatja az öngyilkos politikát, Magyarország ellenáll, Ukrajna a korrupcióban fuldoklik

Orbán Viktor magyar miniszterelnök washingtoni sikerét még az ukrán média is kénytelen elismerni, miközben a háborúban álló országot újabb korrupciós botrány rázza meg. Korrupciós botrányból persze Brüsszelben sincs hiány, de az EU vezetése továbbra is a migrációs paktum erőltetésével van elfoglalva, Szerbia pedig két tűz közé került – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Munkatársunktól
2025. 11. 13. 0:00
Orbán Viktor magyar miniszterelnök Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Európai Bizottság új jelentése szerint Spanyolország, Olaszország, Görögország és Ciprus „migrációs nyomás alatt álló” tagállamnak minősül, ezért ezek az országok 2026-ban jogosultak lesznek arra, hogy a többi uniós tagállam „szolidaritást” vállaljon velük – akár menedékkérők átvételével, akár pénzügyi hozzájárulással. Magyarország, Lengyelország és Szlovákia azonban határozottan elutasítja a migránsok kötelező áttelepítését. 

Brüsszel kiadta az ukázt. Aktiválják a migrációs paktumot. Egyszer és mindenkorra szeretném világossá tenni: ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig a migrációs paktumot nem hajtjuk végre. Ceterum censeo: nem fogadunk migránsokat és nem fizetünk utánuk egy forintot sem

 – szögezte le Orbán Viktor miniszterelnök. Brüsszel annak ellenére erőlteti az elhibázott migrációs politikát, hogy Donald Trump amerikai elnök is élesen bírálta az európai bevándorláspolitikát, és kijelentette, hogy azzal kapcsolatban a magyar kormányfőnek volt igaza.

Brüsszel továbbra is erőlteti a migrációs paktum végrehajtását, aminek Magyarország határozottan ellenáll
Brüsszel továbbra is erőlteti a migrációs paktum végrehajtását, aminek Magyarország határozottan ellenáll (Fotó: Anadolu via AFP)

Az ukrán sajtó úgy látja, hogy Orbán Viktor komoly diplomáciai sikert aratott Donald Trumppal folytatott washingtoni megbeszélésén. A Dzerkalo Tyzhnia értékelése szerint az amerikai elnök támogatása és az orosz olajszankciók alóli mentesség nemcsak gazdasági könnyebbséget, hanem politikai megerősítést is jelent a magyar miniszterelnök számára. A lap hozzáteszi: mindez erősítheti Orbán nemzetközi súlyát, amit Kijev aggodalommal szemlél.

Ukrajnánál maradva, a háborúban álló országban tovább gyűrűzik a legújabb, a hatalom legfelsőbb köreiig érő korrupciós botrány. 

Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAP) nagyszabású akciót hajtott végre több, Timur Mindics üzletemberhez köthető ingatlanban – számolt be róla közleményében a hatóság. A házkutatások az ukrán energetikai szektorban tapasztalt, több milliárdos visszaélések feltárására irányuló nyomozás részei. Az egyik házkutatás során a hatóságok figyelmét egy különös részlet is felkeltette: az egyik luxuslakásban arannyal bevont WC és bidé is található

A korrupció persze Volodimir Zelenszkij ukrán elnök brüsszeli szövetségeseitől sem idegen. A legfrissebb ügyben Didier Reynders volt uniós igazságügyi biztos a főszereplő. A politikus korábban Magyarországot vádolta a jogállamiság megsértésével, most azonban ő maga kerülhet börtönbe, miután Belgiumban eljárást indítottak ellene pénzmosás gyanújával. A belga ügyészség szerint ez az elmúlt évtized egyik legjelentősebb pénzügyi bűnügye az EU-ban, amely politikailag kiemelt személyt érint.

Két tűz közé került Szerbia az ország elnöke szerint. 

Ahogy elemzem a tényeket, arra a következtetésre jutok, hogy Európa és Oroszország közötti háború egyre nyilvánvalóbbá válik

 – hívta fel a figyelmet Alekszandar Vucsics, aki szerint országa rendkívül nehéz helyzetbe került a Nyugat és Oroszország közötti feszültség növekedése miatt. Szerbiának saját védelme érdekében tovább kell erősítenie a haderejét és saját érdekeit szem előtt tartva kell lavíroznia a nagyhatalmi ellentétek között – hangsúlyozta az elnök.

Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Toót-Holló Tamás
idezojelekPintér Béla

Csúnyán eltájolta magát Pintér Béla és Társulata

Toót-Holló Tamás avatarja

Ami Szabadszálláson még „táj”, az Budapestről nézve valójában már „thai”. Ami valójában nem is vicces félreértés, hanem irgalmatlanul kínos poén. Minden képzeletet alulmúlóan gyötrelmes geg.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu