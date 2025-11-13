Brüsszel a figyelmeztetés ellenére folytatja az öngyilkos politikát, Magyarország ellenáll, Ukrajna a korrupcióban fuldoklik

Az Európai Bizottság új jelentése szerint Spanyolország, Olaszország, Görögország és Ciprus „migrációs nyomás alatt álló” tagállamnak minősül, ezért ezek az országok 2026-ban jogosultak lesznek arra, hogy a többi uniós tagállam „szolidaritást” vállaljon velük – akár menedékkérők átvételével, akár pénzügyi hozzájárulással. Magyarország, Lengyelország és Szlovákia azonban határozottan elutasítja a migránsok kötelező áttelepítését.

Brüsszel kiadta az ukázt. Aktiválják a migrációs paktumot. Egyszer és mindenkorra szeretném világossá tenni: ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig a migrációs paktumot nem hajtjuk végre. Ceterum censeo: nem fogadunk migránsokat és nem fizetünk utánuk egy forintot sem

– szögezte le Orbán Viktor miniszterelnök. Brüsszel annak ellenére erőlteti az elhibázott migrációs politikát, hogy Donald Trump amerikai elnök is élesen bírálta az európai bevándorláspolitikát, és kijelentette, hogy azzal kapcsolatban a magyar kormányfőnek volt igaza.