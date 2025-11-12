„Brüsszel kiadta az ukázt. Aktiválják a migrációs paktumot. Egyszer és mindenkorra szeretném világossá tenni: ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig a migrációs paktumot nem hajtjuk végre” – írta legújabb bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök.
Orbán Viktor: Brüsszel kiadta az ukázt
„Brüsszel kiadta az ukázt. Aktiválják a migrációs paktumot. Egyszer és mindenkorra szeretném világossá tenni: ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig a migrációs paktumot nem hajtjuk végre” – írta a közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő hozzátette: „Ceterum censeo: nem fogadunk migránsokat és nem fizetünk utánuk egy forintot sem.”
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
