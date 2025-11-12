Orbán ViktorBrüsszelmigrációMagyarország

Orbán Viktor: Brüsszel kiadta az ukázt

„Brüsszel kiadta az ukázt. Aktiválják a migrációs paktumot. Egyszer és mindenkorra szeretném világossá tenni: ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig a migrációs paktumot nem hajtjuk végre” – írta a közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő hozzátette: „Ceterum censeo: nem fogadunk migránsokat és nem fizetünk utánuk egy forintot sem.”

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 14:12
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor miniszterelnök
Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Firkáljatok! Nem lesztek ilyen hülyék!

Bayer Zsolt avatarja

„Orbán Viktor lebukott, vége van neki, mint a botnak – Magyar Péter most már kényelmesen hátradőlhet.”

