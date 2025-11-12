Orbán ViktorWashingtonsikerDonald Trump

Orbán Viktor washingtoni sikere még az ukrán sajtót is elismerésre késztette

Az ukrán sajtó úgy látja, hogy Orbán Viktor komoly diplomáciai sikert aratott Donald Trumppal folytatott washingtoni megbeszélésén. A Dzerkalo Tyzhnia értékelése szerint az amerikai elnök támogatása és az orosz olajszankciók alóli mentesség nemcsak gazdasági könnyebbséget, hanem politikai megerősítést is jelent a magyar miniszterelnök számára. A lap hozzáteszi: mindez erősítheti Orbán nemzetközi súlyát, amit Kijev aggodalommal szemlél.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 18:30
Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ukrán sajtó értékelése szerint Donald Trump és Orbán Viktor washingtoni találkozója több szempontból is jelentős politikai eredményt hozott Magyarország számára – írja az Origo.

Orbán Viktor és Donald Trump találkozója jelentős politikai eredményt hozott Magyarország számára (Fotó: AFP)
Orbán Viktor és Donald Trump találkozója jelentős politikai eredményt hozott Magyarország számára (Fotó: AFP)

A Dzerkalo Tyzhnia beszámolója szerint 

az amerikai elnök egyetértett a magyar miniszterelnök bevándorláspolitikájával, és ideiglenes mentességet adott Budapestnek az orosz olajra kivetett amerikai szankciók alól.

A lap úgy véli, hogy a döntés kedvező Orbán számára, mivel lehetővé teszi, hogy Magyarország továbbra is orosz energiát vásároljon, ami segít fenntartani az alacsony rezsiárakat. A cikk hangsúlyozza, hogy a magyar gazdaság jelentős mértékben függ az orosz energiától: 2024-ben az ország olajszükségletének 86, gázellátásának pedig 74 százaléka Oroszországból származott.

A lap szerint Orbán Viktor célja a mentesség megszerzésével az volt, hogy elkerülje az energiaárak emelkedését, ami súlyos politikai és gazdasági következményekkel járt volna.

A Dzerkalo Tyzhnia szerint a találkozó másik fontos eleme, hogy 

Trump „nagyszerű vezetőként” méltatta Orbánt, és jelezte, hogy támogatni kívánja a magyar gazdaságot pénzügyi védelmi megállapodásokon keresztül.

Ez – az ukrán értékelés alapján – erősítheti Orbán nemzetközi pozícióját, miközben csökkentheti Magyarország függőségét az Európai Uniótól.

Az ukrán sajtó ugyanakkor kritikusan értékeli a megállapodást, mivel úgy látja: az amerikai szankciók alóli magyar mentesség gyengíti Kijev azon törekvéseit, hogy korlátozza Oroszország háborús bevételeit. 

Az elemzés szerint 

Orbán Viktor washingtoni sikere tovább növelheti Magyarország súlyát az uniós döntéshozatalban, 

és hozzájárulhat egy közép-európai politikai blokk kialakulásához – Magyarország, Szlovákia és Csehország részvételével –, amely az ukrajnai támogatások és a szankciós politika ügyében egységesen léphet fel Brüsszelben.

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: MTI)

add-square Orbán-Trump találkozó

Magyarországnak igaza van: Trump dicsérte Orbán Viktor bevándorláspolitikáját

Orbán-Trump találkozó 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Firkáljatok! Nem lesztek ilyen hülyék!

Bayer Zsolt avatarja

„Orbán Viktor lebukott, vége van neki, mint a botnak – Magyar Péter most már kényelmesen hátradőlhet.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu