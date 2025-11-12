Orbán Viktor washingtoni sikere még az ukrán sajtót is elismerésre késztette

A Dzerkalo Tyzhnia beszámolója szerint

az amerikai elnök egyetértett a magyar miniszterelnök bevándorláspolitikájával, és ideiglenes mentességet adott Budapestnek az orosz olajra kivetett amerikai szankciók alól.

A lap úgy véli, hogy a döntés kedvező Orbán számára, mivel lehetővé teszi, hogy Magyarország továbbra is orosz energiát vásároljon, ami segít fenntartani az alacsony rezsiárakat. A cikk hangsúlyozza, hogy a magyar gazdaság jelentős mértékben függ az orosz energiától: 2024-ben az ország olajszükségletének 86, gázellátásának pedig 74 százaléka Oroszországból származott.

A lap szerint Orbán Viktor célja a mentesség megszerzésével az volt, hogy elkerülje az energiaárak emelkedését, ami súlyos politikai és gazdasági következményekkel járt volna.

A Dzerkalo Tyzhnia szerint a találkozó másik fontos eleme, hogy

Trump „nagyszerű vezetőként” méltatta Orbánt, és jelezte, hogy támogatni kívánja a magyar gazdaságot pénzügyi védelmi megállapodásokon keresztül.

Ez – az ukrán értékelés alapján – erősítheti Orbán nemzetközi pozícióját, miközben csökkentheti Magyarország függőségét az Európai Uniótól.