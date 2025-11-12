Az ukrán sajtó értékelése szerint Donald Trump és Orbán Viktor washingtoni találkozója több szempontból is jelentős politikai eredményt hozott Magyarország számára – írja az Origo.
Orbán Viktor washingtoni sikere még az ukrán sajtót is elismerésre késztette
Az ukrán sajtó úgy látja, hogy Orbán Viktor komoly diplomáciai sikert aratott Donald Trumppal folytatott washingtoni megbeszélésén. A Dzerkalo Tyzhnia értékelése szerint az amerikai elnök támogatása és az orosz olajszankciók alóli mentesség nemcsak gazdasági könnyebbséget, hanem politikai megerősítést is jelent a magyar miniszterelnök számára. A lap hozzáteszi: mindez erősítheti Orbán nemzetközi súlyát, amit Kijev aggodalommal szemlél.
A Dzerkalo Tyzhnia beszámolója szerint
az amerikai elnök egyetértett a magyar miniszterelnök bevándorláspolitikájával, és ideiglenes mentességet adott Budapestnek az orosz olajra kivetett amerikai szankciók alól.
A lap úgy véli, hogy a döntés kedvező Orbán számára, mivel lehetővé teszi, hogy Magyarország továbbra is orosz energiát vásároljon, ami segít fenntartani az alacsony rezsiárakat. A cikk hangsúlyozza, hogy a magyar gazdaság jelentős mértékben függ az orosz energiától: 2024-ben az ország olajszükségletének 86, gázellátásának pedig 74 százaléka Oroszországból származott.
A lap szerint Orbán Viktor célja a mentesség megszerzésével az volt, hogy elkerülje az energiaárak emelkedését, ami súlyos politikai és gazdasági következményekkel járt volna.
A Dzerkalo Tyzhnia szerint a találkozó másik fontos eleme, hogy
Trump „nagyszerű vezetőként” méltatta Orbánt, és jelezte, hogy támogatni kívánja a magyar gazdaságot pénzügyi védelmi megállapodásokon keresztül.
Ez – az ukrán értékelés alapján – erősítheti Orbán nemzetközi pozícióját, miközben csökkentheti Magyarország függőségét az Európai Uniótól.
További Külföld híreink
Az ukrán sajtó ugyanakkor kritikusan értékeli a megállapodást, mivel úgy látja: az amerikai szankciók alóli magyar mentesség gyengíti Kijev azon törekvéseit, hogy korlátozza Oroszország háborús bevételeit.
További Külföld híreink
Az elemzés szerint
Orbán Viktor washingtoni sikere tovább növelheti Magyarország súlyát az uniós döntéshozatalban,
és hozzájárulhat egy közép-európai politikai blokk kialakulásához – Magyarország, Szlovákia és Csehország részvételével –, amely az ukrajnai támogatások és a szankciós politika ügyében egységesen léphet fel Brüsszelben.
Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: MTI)
