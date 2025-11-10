Menczer TamásOrbán ViktorOrbán-Trump-csúcsVolodimir Zelenszkij

Zelenszkij azonnal megtámadta a Trump-Orbán megállapodást

„Zelenszkij elnök úr, több tiszteletet a magyaroknak” – írta a közösségi oldalán Menczer Tamás.

2025. 11. 10. 12:08
„Zelenszkij azonnal megtámadta a Trump–Orbán-megállapodást! Ezt mondta: »Nem hagyjuk, hogy az oroszok olajat adjanak el Magyarországra!«
Zelenszkij elnök úr, több tiszteletet a magyaroknak!” – írta a közösségi oldalán Menczer Tamás. 

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója arra reagált, hogy az ukrán elnök Magyarországnak az orosz energiahordozókra vonatkozó amerikai szankciók alóli mentességét kritizálta, és kijelentette, Kijev megtalálja a módját annak biztosítására, hogy ne legyen orosz olaj Európában.

Kijev reakciója nem meglepő: az ukrán vezetés hónapok óta próbálja elérni, hogy az Európai Unió teljesen leállítsa az orosz energiahordozók behozatalát. Most viszont az Egyesült Államok is külön engedményt adott Magyarországnak, így Kijev erőfeszítései látványosan kudarcot vallottak.

 

