„Zelenszkij azonnal megtámadta a Trump–Orbán-megállapodást! Ezt mondta: »Nem hagyjuk, hogy az oroszok olajat adjanak el Magyarországra!«

Zelenszkij elnök úr, több tiszteletet a magyaroknak!” – írta a közösségi oldalán Menczer Tamás.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója arra reagált, hogy az ukrán elnök Magyarországnak az orosz energiahordozókra vonatkozó amerikai szankciók alóli mentességét kritizálta, és kijelentette, Kijev megtalálja a módját annak biztosítására, hogy ne legyen orosz olaj Európában.