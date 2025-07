Szánthó Miklós: 2026-os választás, avagy állítólagos jobboldali erőfölény

Alapvetően is veleményes jobboldali erőfölényről beszélni idehaza azok után, hogy nem a jobb-, hanem a baloldal ’22-es választási kampányát lökte meg dollármilliókkal az Action for Democracy, majd az Alapjogokért Központ és a Szuverenitásvédelmi Hivatal kutatásaiból derült ki, hogy pl. az Open Society Foundations és a USAID tevékenyen pénzelte és (az OSF most is) pénzeli a hazai baloldali szervezeteket, milliárdokkal.