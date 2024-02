Bíróság akadályozná meg, hogy Hollandia vadászgépek alkatrészeit küldje Izraelbe

Egyértelműen fennáll a veszélye annak, hogy az izraeli F–35 vadászgépeket a nemzetközi humanitárius jog súlyos megsértésére használják – olvasható a hágai fellebbviteli bíróság indoklásában. Ennek értelmében Hollandiának le kell állítania az F–35-ös vadászgépek alkatrészeinek exportját egy héten belül.

Azért került Hágába ügy, mert az Oxfam Novib, a PAX és a The Rights Forum emberi jogi szervezet a hágai bírósághoz fordult az állítólagos népirtás miatt. Továbbá véleményük szerint Hollandia tudatában van annak, hogy Izrael Gázában hajt végre velük bombázásokat, így a háborús bűnök elkövetésében bűnrészessé válik. A bíróság kitér továbbá arra, hogy Izrael nem veszi kellőképpen figyelembe a polgári lakosságra gyakorolt következményeket, és hogy Izrael Gáza elleni támadásai aránytalanul sok civil áldozatot követeltek, köztük több ezer gyermek életét.

Hollandia több olyan nemzetközi szabályozás részese, amelyek előírják, hogy amennyiben fennáll a nemzetközi humanitárius jog súlyos megsértésének egyértelmű kockázata, Hollandia köteles megakadályozni a katonai felszerelések exportját

– tudósított az MTI.

We hebben de rechtszaak gewonnen die we samen met @PAXforpeace en @TheRightsForum zijn gestart! De rechter heeft besloten dat Nederland binnen 7 dagen moet stoppen met het leveren van F-35 onderdelen aan Israël. pic.twitter.com/ypeFtd5e8D — Oxfam Novib (@oxfamnovib) February 12, 2024

A woensdrechti légibázis raktárában található amerikai gyártású alkatrészekről van szó. Innen szállítják Európa-szerte az F–35-öst használó országokba, beleszámítva Izraelt is, aki 2027-re várhatóan 75 ilyen típusú repülőgéppel rendelkezik majd a The Times of Israel izraeli lap beszámolója szerint. 2022 novemberéig 36 F–35-ös érkezett, idei év végéig pedig további 36-ot várnak. A lap továbbá beszámolt arról, hogy a gépeket az Egyesült Államoktól kapott segélycsomagból vásárolták.

A holland külügyminisztérium az izraeli–palesztin háború kitörése után felülvizsgálta a szerződéseket, de akárcsak a bíróság korábbi ítélete, a tárca sem talált benne a humanitárius joggal szembehelyezkedő részt. Most ezt is felülbírálta a hágai bíróság ítélete, ami szerint a nemzetközi szerződésekből, például a fegyverkereskedelmi szerződésből származó kötelezettségek felülírják a kereskedelmi és külpolitikai érdekeket. Hollandiában egyébként az elmúlt időszakban már vita tárgyát képezte, hogy meddig terjed a bíróság jogköre, beleszólhat-e ilyen kérdésekbe.

Borítókép: Egy F–35 típusú vadászgép rövid felszállást hajt végre (Fotó: John Tetrault)