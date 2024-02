Csak egy fotót akart, szörnyű halált halt egy nő

Egy 70 éves tiroli nő figyelmen kívül hagyta az alpesi túrázók egyik szabályát, miszerint békén kell hagyni a teheneket, főleg akkor, ha borjaik is vannak. Nagy árat fizetett érte. A nőt és kutyáját a tehenek halálra taposták a tiroli Erlben, most pedig fordulópont következett be az Innsbrucki Legfelsőbb Regionális Bíróság (OLG) előtt a 2017 óta tartó jogi vitában.