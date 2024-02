Félmilliárd euróért adnák el Silvio Berlusconi hatalmas villáját

500 millió euróért árulja a tavaly elhunyt Silvio Berlusconi szardíniai birtokát a volt olasz miniszterelnök öt gyermeke – számolt be a Financial Times brit gazdasági napilap. A Villa Certosa az 1970-es években került Berlusconi birtokába, a vásárlást követően teljeskörű felújításon esett át. A birtok eredetileg a Costa Smeralda nevet viselte, ám miután Berlusconihoz került, a politikus életének egyik ikonikus helyszíne lett.

Az ingatlan hatalmas luxusról árulkodik: 68 szobája van, és közvetlen hozzáférése van a Földközi-tengerhez, emellett úszómedencék, teniszpálya, futballpálya és egy kisebb színház is található a birtokon.

Az épületegyüttes közel ötezer négyzetmétert foglal el, csak a garázs 180 négyzetméteres. A villát több mint 580 ezer négyzetméteres mediterrán park veszi körbe – írta az MTI.

Berlusconi a Villa Certosában olyan politikusokat is vendégül látott, mint Vlagyimir Putyin – az orosz elnök 2003 és 2010 között többször is nyaralt a birtokon. A volt olasz miniszterelnök továbbá Tony Blair volt brit kormányfőt, valamint George W. Bush egykori amerikai elnököt is fogadta a birtokon.

2008-ban pedig paparazzók lencsevégre kapták a Villa Certosa kertjében meztelenül zuhanyzó Mirek Topolánek akkori cseh miniszterelnököt, valamint más alkalmakkor a Silvio Berlusconival együtt tartózkodó hölgyeket is.

Ki vásárolhatja meg Berlusconi villáját?

A Financial Times cikkében arra is kereste a választ, kinek a kezébe adhatják tovább a Villa Certosa kulcsait. A napilap a lehetséges vásárlók között emirátusi, szaúdi, indiai és amerikai milliárdosokat említett, azt azonban nem tudni egyelőre, hogy név szerint kik tarthatnak igényt a birtokra. A villát egy ingatlanirodán keresztül szeretnék eladni Berlusconi gyermekei: állítólag a Giuseppe Amitrano vezette milánói Dils nevű iroda árulja a villát, ám a hirdetés nem nyilvános. A Financial Times azonban úgy értesült, nemzetközi luxus vendéglátói vállalatok megkereséseire is számítanak. Az érdeklődők várhatóan februárban nézhetik meg először a híres ingatlant.

Szardínia nem csak a politikusok körében népszerű, az 1990-es években orosz oligarchák is több ingatlant vásároltak.

A Villa Certosa állítólag nem először került eladósorba, már 2010-ben és 2015-ben is árulták, ám Berlusconi tagadta a híreszteléseket. A Financial Times olasz értesülésekre hivatkozva arról írt, az egykori olasz kormányfőnek 2015-ben 500 millió eurós ajánlatot tett a szaúdi királyi család, Berlusconi azonban nem élt a lehetőséggel – a cikk azt is kiemelte, a szaúdiak ekkor már másodjára próbálták megvásárolni a birtokot. 2021-ben az ingatlan értékét 260 millió euróra becsülték.