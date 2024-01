Rettegnek Brüsszelben Orbán Viktor vétójától

7. A jogállamiság csak addig kérdés, amíg a jobboldalról van szó

Az összeállítás egyértelműen Brüsszel kettős mércéjére utal: ugyanis, ha Orbán Viktorról és Magyarországról van szó, előszeretettel húzzák elő a jogállamiság kártyáját – a cikk ki is emelte, mintegy 22 milliárd euró uniós pénzt fagyaszottak be 2022 decemberében. Az uniós fősodor azonban csendben nézte végig, ahogy a Donald Tusk vezette új lengyel kormány hogyan tartóztatja le az ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) párt politikusait, és akkor sem szólt egy szót sem, amikor a köztévében és közrádióban tisztogatásokat hajtott végre.

Mindegy 11,7 milliárd euró továbbra is be van fagyasztva, Brüsszel ugyanis aggódik a demokrácia visszaesése és a jogállamiság helyzete miatt az országban

– írta a Politico.

A cikk arra is rámutatott, hazánknak 10,4 milliárd euró is járna a világjárvány utáni helyreállítási alapból, amihez „egy sor korrupcióellenes intézkedést kell végrehajtania”. Ukrajnának mégis odadobnának milliárdokat, ahol szinte minden hónapra jut legalább egy korrupciós ügy.

8. Brüsszelnek fontosabb az ukrán gabona, mint saját gazdái

A Politico emlékeztetett, tavaly Lengyelország, Szlovákia és Magyarország is felszólalt az ellen, hogy ukrán gabonával árasszák el az EU-t. A cikk kiemelte, olyan országok aggódtak az ukrán gabona beáramlása miatt, amelyek határosak Ukrajnával, ám az utóbbi hetek gazdatüntetései jól példázzák: az EU-n kívülről érkező import súlyos gondokat okoz Európa másik felében is. Franciaországban, Németországban, Belgiumban sorra lázadtak fel a gazdák többek közt az ukrán gabona beáramlása miatt – hiszen ezzel a hazai termékek háttérbe szorultak –, és tervek szerint februárban a spanyolok is csatlakozni fognak.