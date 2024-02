Macron felelőtlen és Európa biztonságát sértő kijelentései nagy bajt okozhatnak

Emmanuel Macron francia elnök rendkívüli csúcstalálkozót hívott össze Párizsba, hogy Ukrajna nehéz katonai helyzetéről egyeztessenek. A francia elnök szerint nem lehet kizárni annak a lehetőségét, hogy nyugati csapatokat küldjenek Ukrajnába.

– Azt gondolom, hogy ez egy felelőtlen és Európa biztonságát sértő kijelentés lenne akkor is, ha a NATO európai szárnya fel lenne készülve, csakhogy az elmúlt két évben Oroszország háromszorosára növelte a hadiipari kiadásait, ami lőszerekben, járművekben, hadiipari eszközökben nyilvánul meg. Ez idő alatt a NATO európai szárnya kiürítette a raktárait, Ukrajnának adta nagy részét. Nem volt igazi európai kapacitásnövelés; azok a tervek, hogy növelni kell például a lőszergyártást is, majd csak két év múlva indulnak be.

Jelenleg alkalmatlan a NATO arra, hogy egy megerősödött orosz hadsereggel szembeszálljon

− mondta el a Magyar Nemzet megkeresésére Földi László biztonságpolitikai szakértő.

Macron Párizsban arról is beszélt, hogy szerinte mindent meg kell tenni, hogy Oroszország ne nyerhesse meg ezt a háborút, ugyanis az orosz vereség szükséges Európa biztonságához.

Egy ilyen mondat egy európai vezető szájából vagy nem végiggondolt, vagy gyakorlatilag egy Európa elleni bűncselekménynek a kezdetét jelentheti, ami az európai érdekekkel szembe menve pusztítást hozhatna Európára

− emelte ki a szakértő. Nagyon remélem, hogy ez csak retorikai szint, és ezen nem lépünk tovább, és azt is remélem, hogy Moszkva sokkal higgadtabban fogja ezt kezelni, mint amennyire illene egy ilyen meglehetősen durva diplomáciai nyilatkozatot − magyarázta a szakértő. Majd hozzátette, hogy semmi konkrét jele, forgatókönyve nincs annak, hogy Oroszország kiterjesztené a háborút Ukrajnán túlra, de még arra sincsenek jelek, hogy akár egész Ukrajnát akarná. Mint mondta, az oroszok nem tesznek mást, mint a minszki szerződésnek érvényt szereznek. A szerződés meghatározta azt is, hogy mely területek hova tartoznak. Ukrajna ezt az egyezményt nem tartotta be.

Az Egyesült Államok jól jár

Robert Fico, Szlovákia miniszterelnöke a párizsi találkozón leszögezte, hogy Szlovákia nem hajlandó katonákat küldeni háborúban álló szomszédjába.

– Végre nem csak Magyarországon vannak gondolkodó politikusok, akik látják, hogy ez nem jó irány. Nehéz elképzelni, hogy nem az ellenség által beszervezett bűnözők lobbiznak a háborúért, akik gyakrolatilag tönkreteszik az országaikat azzal is, hogy incselkednek egy Oroszország elleni támadással − fejtette ki a szakértő. Ha Európa megtámadná Oroszországot, lenne, aki jól jár, mint például a hadiipari részvényesek, de az európai népek nem. Hatalmas pusztítással járna egy ilyen harc.

Európában elgurult a pirula a döntéshozóknál. Sem objektív oka, sem objektív feltétele nincs, hogy Európa éveken belül katonai konfliktusra készüljön. Az Egyesült Államok uszítja Európát, hogy kezdjenek valamit Oroszországgal. A Macron-félék az Egyesült Államok markában vannak

− húzta alá Földi. – Vagy arra megy ki a játék, hogy ha kitörne egy ekkora háború, akkor az USA-ban szükségállapotot hirdethetnének ki és azzal elmaradhatna az elnökválasztás. A demokraták félnek, mert egyre csökken a népszerűségük, míg a republikánusok és Donald Trump egyre erősödik. Trump pedig már korábban megmondta, hogy ő befejezi a háborút, ha hatalomra kerül. Mindazzal szembe megy, mint ami miatt az ukrán őrület kialakult – tette hozzá a szakértő.