Magyarország kulcsállam az Európai Unión belül

– Vegyük például azt, hogy az EU-ban egyedül a magyar kormány látta be, hogy őrültség teljes körű energiaszankciót kivetni Oroszországra, hiszen az unió ezzel a saját gazdaságának a fejlődését torpantja meg. A magyar kormány tehát tisztában van azzal, hogy ha a nemzeti érdekekre fókuszálva jól akar teljesíteni, fenn kell tartania egy formális, vagy mondjuk úgy, udvarias kapcsolatot egyes országokkal – fogalmazott. Hozzátette: „ez persze egyúttal népszerűtlenné is teszi Magyarországot egyes nyugati államok szemében”. A szakértő szerint Magyarország kulcsállam az EU-n belül, ezért különösen fontos lesz a tanács soros elnöksége. Kiemelte, Magyarországon túl Azerbajdzsánra is tekinthetünk kulcsállamként, Ukrajna azonban már ellenpélda: „geopolitikai pozícióját tekintve könnyen kulcsállammá válhatott volna, de nem így történt, pedig az ország elnevezése is erre utal, azt jelenti ugyanis, hogy határvidék” – vélekedett.

A Danube Institute vendégkutatóját arról is kérdezték, milyen kimenetele lehet az orosz–ukrán háborúnak. Álláspontja szerint a konfliktusról szóló diskurzusnak felerősödött az ideológiai olvasata.

Az Egyesült Államok sokat beletett ebbe a háborúba, mondván, „meg tudjuk nyerni, meg tudjuk védeni a demokráciát a tekintélyelvű hatalommal szemben” – emelte ki.

