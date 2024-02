Ráadásul az amerikaiak a közelmúltban megszigorították a közlekedési korlátozásokat. Most a képviselet munkatársai a külképviselet épületétől számított 25 mérföldes (mintegy 40 kilométeres) körzetbe vannak „bezárva”. A diplomaták New Yorkba utazó rokonaira is tilalmat rendeltek el.

Mindezen problémákra az oroszok felhívják az ENSZ szakosított szerveinek figyelmét. António Guterres főtitkár azonban évek óta figyelmen kívül hagyja feladatai ezen részét

– jegyezte meg Vaszilij Nyebenzja.



Borítókép: Vaszilij Nyebenzja orosz ENSZ-nagykövet felszólal az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) az ukrajnai háborúról tartott tanácskozásán a világszervezet New York-i székházában 2023. szeptember 20-án (Fotó: MTI/EPA/Justin Lane)