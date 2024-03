Az európai közvélemény nem szeretne Ukrajnából érkező koporsókat + videó

– A baloldalnak – legyen az európai vagy magyarországi – nem erkölcsi alapon, hanem érdekalapon nyugvó politikája van – mondta el Az Igazság órájában, az Alapjogokért Központ (AK) és a Hír FM közös műsorában Lajkó Fanni, az AK elemzője. – Régi, pacifista politikájuk teljes ellentéte, amit most művelnek, háborúpártiak lettek, fegyvert akarnak küldeni, most már az is szóba jött, hogy akár katonákat is. Macron egyszer katonákat akar küldeni, aztán ezt a gondolatmenetét tévesnek találta, majd mégis katonákat akar küldeni. Őrültség az egész – vélte Lajkó Fanni.

– Ha hivatalosan Ukrajnába mennek francia katonák, még ha nem is vesznek részt a harcokban, csak fegyverraktárakat ellenőriznek vagy kiképzőközpontokban üldögélnek, és becsapódik egy Kindzsal rakéta, megöl harminc francia katonát, akkor a francia kormánynak lépnie kell – fejtette ki Dornfeld László, az AK vezető elemzője. – Innentől kezdve csak az lenne a kérdés, hogy mikor eszkalálódik a konfliktus még tovább.

Azt hinni, hogy Európa legyőzheti Oroszországot azért is egy rossz felvetés, mert nem ez a történelmi tapasztalat – mondta a vezető elemző. – Ha Európába elkezdnek érkezni a koporsók, akkor a közvélemény nagyon hamar a háború ellen fordulna. Az EU nincs felkészülve egy háborúra, Európa a háború után sem állt neki a katonai fejlesztéseknek, a német kancellár százmilliárd eurót ígért a hadseregének, de ebből egy petákot sem láttak még. És ne feledkezzünk meg arról sem, hogy amikor a franciák Afrikában szembetalálták magukat az oroszokkal (a Wagner zsoldosaival), mindenhol ők húzták a rövidebbet – sorolta Dornfeld László.