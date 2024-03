Egész Skandináviára átterjedhet a svéd bandabűnözés

Svédországot a szomszédos államban korábban mintaországként ismerték, azonban a bandák által elkövetett erőszak és a tömeges bevándorlás egyéb következményei miatt mostanra ez az országról alkotott kép teljesen eltűnt – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

A svéd rendőrök egyre többször tehetetlenek a migránsokból álló bandák ellen (Fotó: Johan Nilsson / TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFP)

Nemrég a norvég rendőrség bemutatta 2023-as értékelést, amiben az ország előtt álló biztonsági kockázatokat elemzik. A rendőrség most először állította azt, hogy a Svédországból érkező bűnözők jelentik az egyik legnagyobb veszélyt a norvég közbiztonságra. A hatóság ezért aggódik amiatt, hogy a Svédországból érkező, az erőszakot alkalmazó bűnözők kezdenek letelepedni az országban.

Per-Willy Amundsen, a norvég parlament igazságügyi bizottságának elnöke és volt igazságügyi miniszter egy cikkben megdöbbentőnek nevezte a Svédországból kiáramló bűnözést. A politikus azt állítja, hogy a norvég bűnözők kisgyerekek a svédországi bűnözőkhöz képest. Amundsen azt mondta, hogy Norvégiának mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy ne kerüljön ugyanabba a helyzetbe, mint Svédország.

Amundsen leírta, hogy Svédország elvesztette ártatlanságát és az erőszak monopóliuma feletti uralmát. Lövöldözések, robbantások és a vérbosszú brutális spirálja ma már mindennaposak Svédországban.

Amundsen és pártja emellett nemrég elrendelte, hogy a Svédországgal közös határon fokozott határellenőrzést vezessenek be annak érdekében, hogy a bűnözőket a határon elfogják és a lehető leghamarabb visszaküldjék Svédországba.

Mivel a svéd hatóságok már nem urai a saját házuk tájának, és nem képesek eltakarítani a bűnözői káoszt, nekünk, a szomszédos országoknak kell viselnünk a következményeket

– tette hozzá a volt miniszter.

A közelmúltban Dánia is hasonló határellenőrzést vezetett be Svédországgal szemben, a bűnözés kezelhetetlen mértékűvé válására hivatkozva. De Finnország is szörnyű példát lát Svédországban, és az államfő kijelentette, hogy változtatnia kell a hazája liberális szemléletén annak érdekében, hogy véletlenül se lépjenek Svédország nyomdokaiba.

Borítókép: Svédországban tehetetlenek a rendőrök a migránsokból álló bandák ellen, a bűnözés pedig nem ismer országhatárokat (Fotó: Henrik Hansson / TT NEWS AGENCY / AFP)