A nyomozás jelenleg is tart. A férfit nagyjából egy hete keresi, a nagybátyja, Mo Brings Plenty, a Yellowstone című széria főszereplője több felhívást is megosztott a közösségi oldalán, hogy mihamarabb rátaláljanak unokaöccsére.

Érdekesség az ügyben, hogy Cole Brings Plentyt, mielőtt eltűnt volna, családon belüli erőszakkal gyanúsították, de mire a rendőrség megérkezett a helyszínre, a férfi elmenekült, azóta pedig semmit nem lehetett tudni róla.

Fotó: AFP/Getty Images

A színész több sorozatban is felbukkant, így az Into the Wild Frontierben, a The Tall Tales of Jim Bridgerben, illetve a Yellowstone című széria spin-offjában, az 1923-ban.