Megosztja az olasz kormánypártokat a migrációs paktum

Megosztja az olasz kormánykoalíció pártjait a Brüsszelben tegnap szavazásra bocsátott migrációs paktum megítélése. Az olasz jobboldali alakulatok egymástól eltérően szavaztak tegnap Brüsszelben. Matteo Piantedosi belügyminiszter a létező legjobb kompromisszumnak nevezte. Antonio Tajani, a Hajrá, Olaszország! elnöke fontos lépésnek tartja, következésképpen pártja igennel szavazott a paktum összes cikkelyére. A legnagyobb kormánypárt, az Olasz Testvérek politikusai a tízből négy cikkelyt elutasítottak.

Nicola Procaccini, a párt európai parlamenti képviselője, egyben az Európai Konzervatívok és Reformerek-frakció társelnöke úgy nyilatkozott: az életmentés és a menedékkérelmek szelekciója szempontjából előrelépést jelent a paktum.

A migrációs nyomás megállítására irányuló elszánt politikát azonban csak a júniusi választásokat követően lehet kidolgozni az unióban. A Matteo Salvini vezette Liga képviselői a paktum egyetlen cikkelyét sem szavazták meg. Salvini úgy nyilatkozott, Olaszország újra egyedül maradt a migrációs problémával, nincsenek valódi törekvések arra, hogy megfékezzék a migránsok indulását az afrikai és közel-keleti régióból.

A Liga főtitkára hozzáfűzte: jobboldali többség szükséges Brüsszelben az illegális bevándorlás megállításához.

A baloldali Demokrata Párt is komoly kritikát fogalmazott meg. Véleményük szerint a paktum egyetlen problémát sem old meg, Olaszországnak azonban továbbra is egyedül kell megküzdenie a migrációval. Egyedül a menedékkérelmek kezelésével és a szolidaritásai mechanizmusról szóló pontokkal értettek egyet.

Meggyőződésük, hogy a brüsszeli kompromisszum nem jelent valódi továbblépést a dublini rendelethez képest, különösképpen nem könnyíti meg a belépési országok helyzetét.

Míg Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke történelmi jelentőségű előrelepésnek nevezte a migráció egységes kezeléséről rendelkező paktumot, addig az olasz püspöki kar elítélő véleményt fogalmazott meg. Gian Carlo Perego, a Migrantes Alapítvány elnöke szerint az új alapelvek azt jelzik, hogy kudarcot vallott az európai szolidaritás.

Az új migrációs paktumnak oly módon kellett volna módosítania a korábban hatályban lévő dublini szabályokat, hogy nemzetközi védelemben részesítse a természeti katasztrófák, a háborúk, az emberkereskedelem, a rabszolgaság, a szegénység miatt megnyomorított embereket. Minden európai tagország együttérző közreműködésével segítse a menekülők befogadását.

Sajnálattal vette tudomásul, hogy míg a Földközi-tengeren emberek veszítik életüket az átkelés során, addig egyes országok magukba zárkóznak és nem vesznek tudomást a menekülő bevándorlók drámájáról. Ugyanakkor azt szorgalmazta, hogy a kontinens külső határain, így Olaszországban is komolyabb határellenőrzést vezessenek be, valamint az ország területén illetéktelenül tartózkodók könnyített kitoloncolásáról is gondoskodjanak – írja az Avvenire katolikus napilap.

Borítókép: Özönlenek a Földközi-tenger felől az illegális migránsok Európába (Fotó: AFP/Zakaria ABDELKAFI)