„A titkosszolgálati eszközök kifejlesztésében ma már a képzelet sem szab határt”

Egy jelentés értelmében orosz hírszerző egységhez köthető az úgynevezett Havanna-szindróma. Nyugati sajtóforrások azt állítják, hogy amerikai diplomaták orosz szónikus fegyverek célpontjai lehettek.

Antony Blinken, az Egyesült Államok külügyminisztere 2021. november 5-én a washingtoni külügyminisztérium Benjamin Franklin-termében nyilatkozik a Havanna-szindrómáról, amelyet az amerikai tisztviselők „rendellenes egészségügyi incidensként” emlegetnek (Fotó: AFP/ANDREW CABALLERO REYNOLDS)

A Havanna-szindróma

A Havanna-szindrómáról először 2016-ban számoltak be, amikor a kubai fővárosban tartózkodó diplomaták éjszaka furcsa hangokat hallottak, majd ezt követően ezeket világszerte más helyszíneken és Washingtonban is hallották. A tünetek között az orrvérzés, fejfájás, látászavar is szerepelt.

Időről időre kiszivárognak ilyen esetek. Emlékezzünk arra, hogy a a hidegháború lezárását megelőzően az amerikai csillagháborús tervek az űrben megvívandó háborúra készültek fel. Illetve Trump elnöksége alatt is olyan high-tech fegyverek fejlesztésébe fogott az Egyesült Államok, amelyek például az űrhadviselésre is alkalmasak lennének

– mondta el a titokzatos esetek kapcsán lapunknak Horváth József, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója.

Horváth József (Fotó: Polyák Attila)

Ezek a fejlesztések és eszközök leszivárognak a titkosszolgálatok világába is, és igyekeznek ezeket úgymond a titkosszolgálati küzdelmek javára fordítani. Ennek láttunk most egy példáját a Havanna-szindróma kapcsán, mondta a szakértő.

Az először az Egyesült Államok kubai nagykövetségén dolgozók körében észlelt egészségi problémákat kezdetben a stressznek és fáradtságnak tulajdonították, azonban az újabb, Kínában, Németországban, Oroszországban, Ausztriában, Kolumbiában, Vietnámban az amerikai diplomatákat célzó esetek miatt vizsgálatok kezdődtek.

Horváth József szerint itt olyan magas hangfrekvenciát alkalmazó eszközről lehet szó, amit az ember nem hall, viszont adott esetben káros lehet az emberi egészségre és befolyásolni tudják vele egy diplomatának a tevékenységét. Azt azonban nem tudni, milyen célokra használják ezt.

Egy közös médiajelentés tárt fel újabb bizonyítékokat, melyek arra utalnak, hogy valószínűleg az orosz GRU 29155-ös egység által kifejlesztett és alkalmazott hangfegyverek okozták a rejtélyes Havanna-szindrómát.

A nagy titkosszolgálatok hétpecsétes titokként őrzik ezeket az eszközöket. Most egy kissé beláthattunk a paraván mögé, és kiderült, hogy van ilyen fegyverük az oroszoknak

– mondta el a szakértő.

A kémléggömbök használata a hidegháború elején kezdődött. (Fotó: Anadolu/AFP Elmurod Usubaliev)

Ilyen eszközök más titkosszolgálatok kezében is vannak, emlékezzünk például a kínai kémléggömbökre, amelyek keresztülrepültek az Egyesült Államokon úgy, hogy senki nem tudta, mik azok, így először lelőni sem merték, mutatott rá Horváth József.

A Havanna-szindróma az orosz hibrid hadviselési művelet minden jegyét magán viseli. Ha valóban bebizonyosodna, hogy a Kreml áll a támadások mögött, az nagy stratégiai győzelemnek számítana.

Gyakorlatilag a titkosszolgálatok eszközrendszerének fejlesztésében már a képzelet sem szab határt. Olyan eszközökkel is szembesülhetünk adott esetben, amelyekről úgy gondoltuk, hogy csak egy tudományos-fantasztikus filmekben fordulhatnak elő. A való élet erre rácáfol, mondta Horváth József.

Hagyományos titkosszolgálati eszközök

A legelső és legfontosabb titkosszolgálati eszköz a lehallgatás, mondta el a szakértő.

Ennek eszközei is folyamatosan fejlődtek, ma már olyan miniatűr és távolról is használható dolgok vannak, amik korábban elképzelhetetlenek voltak. Az informatikai rendszerek megtámadása is bevett gyakorlat.

Korábban az amerikaiak olyan kommunikációs kábeleket fúrtak meg, amelyeken keresztül lehallgatták a német és a francia kormányokat. De a hírek szerint és a szónikus fegyver is ilyen. Ma már sokkal hatékonyabb fegyverek is vannak a szolgálatok kezében, tette hozzá Horváth József.