Egy ungvári ukrán újságíró arra büszke, hogy embereket öltek a drónjai

Korábban már írtunk Vitalij Glagola ungvári újságíróról, aki közismert a magyarellenes cikkeiről és bejegyzéseiről. Az izgága, az ukrán titkosszolgálattal köztudottan és bevallottan jó viszonyt ápoló tollnok korábban azért is Orbán Viktort akarta megveretni, mert Joe Biden nem volt hajlandó Ukrajnát felvenni a NATO-ba. Majd nekiment az OTP-nek is, ami ellen szankciókat követelt.

Nyilván nem önsugallat volt mindez, hanem – ahogy az Ukrajnában lenni szokott – a valamit valamiért elv alapján mások inspirálták a magyarellenes kirohanásokra.

És hogy miért valamit valamiért? Nos, az amúgy hadköteles korú, de másokkal ellentétben még a határon is szabadon mozgó Glagola, a kortársaitól eltérően, nem visel egyenruhát, és még a hadkiegészítők sem rabolták el az utcáról. Köztudott, hogy Kárpátalján olyan méreteket öltött a kényszersorozás, hogy még a szomszédba sem mernek egymáshoz átmenni a férfiak.

Glagola azonban szabadon mozog, posztol, és még azzal is dicsekszik, hogy milyen karácsonyi ajándékot kapott az Ukrán Biztonsági Szolgálat vezetőjétől. Vitalij Glagola annak érdekében, hogy őt és gazdag barátait ne mozgósítsák, néha velük együtt a hadsereg számára önkénteskedik. Ez úgy néz ki, hogy az EU-ban zöldre festett, leharcolt terepjárókat visznek a fronttól biztonságos távolságba. Útközben és a célállomáson is számos fotó készül a bátor „patrióták” hőstettéről, akikről az átlagember is tudja, hogy ők a legnagyobb elkerülői a seregnek. Glagola legutóbb nem dzsipeket, hanem harci drónokat vitt Kelet-Ukrajnába.

A forgatókönyv ugyanaz volt, mint az autókkal, de itt még a drónokat is kipróbálták. Glagola a küldetést követően ezt újságolta büszkén:

Nemrég tértünk vissza, és a drónjaink ez idő alatt már több oroszt megöltek. Inkább hallgatok! Három halott, négy sérült.

Az egykori náci ukrán propagandában a jó orosz a halott orosz volt, ezért fogalmazott így az emberölésről az újságíró. Később hozzátette, hogy szexuális örömöt is okoz neki a halál látványa.

Borítókép: Értelmetlen öldökléssel zajlik az orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)