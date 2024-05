Ezt lépi a szlovák kormány a Fico elleni merénylet után

A szlovákiai média hírei alapján a kormányhivatal tudatta, hogy délelőtt 11 órától ülésezik a biztonsági tanács, a szlovák kormány is tárgyalni fog. Helyi beszámolók szerint a besztercebányai kórház előtt továbbra is nagy a készültség. A rendőrök nagy számban vannak jelen. A területet lezárták, az illetéktelenek nem léphetnek be. Rengeteg újságíró is a helyszínen tartózkodik.

A 2024. május 15-én készült képen Robert Fico szlovák miniszterelnököt az orvosok a szlovákiai besztercebányai kórházba szállítják (Fotó: AFP)

A szlovák miniszterelnököt egy baloldali költő lőtte meg többször az utcán. Állapotával kapcsolatban továbbra is ellentmondásos információk jelennek meg a sajtóban. Tomas Taraba azt mondta a BBC-nek, hogy már nincs életveszélyben Robert Fico szlovák kormányfő. A miniszterelnök-helyettes kijelentette, hogy Fico műtétje jól sikerült. Ma reggeli információk viszont már arról szóltak, hogy Fico a több órás műtét után még mindig életveszélyes állapotban van, írja a Markíza egy kórházi forrásra hivatkozva.

A jelenlegi információk szerint Robert Fico miniszterelnök állapota stabil

– írta reggel Filip Kuffa államtitkár a Facebookon.