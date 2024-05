Kelemen Hunor: Az erdélyi magyarok ügye az erdélyi magyaroknak a legfontosabb

Erős intézményrendszert, jól működő hálózatot hoztunk létre, amely lefedi a teljes Kárpát-medencét. Innentől kezdve a feladatunk az, hogy ezt a rendszert tovább működtessük minden határon túli régióban. Ehhez azonban továbbra is erős magyar érdekképviseletre van szükség. Csak magunkra számíthatunk, a magyarok ügyét csak a magyarok fogják képviselni. Éppen ezért fontos, hogy június 9-én az erdélyi magyarok is megmutassák a nemzeti összetartozás valóságát a helyhatósági és az EP-választásokon egyaránt és biztosítsák a jövőben is az erős magyar érdekképviseletet Romániában és Brüsszelben is