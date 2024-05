Késes támadás a fővárosban + videó

Egy férfi késsel támadta meg egy élelmiszerbolt vevőit és eladóit Moszkvában, számolt be a Lenta.ru. Az eset a Horosevszkoje úton történt. A beszámolók szerint az éjszaka segélykiáltásokra lettek figyelmesek a lakók az egyik lakóépületben. A helyszínre kiérkező rendőrök szeme láttára késelt meg az elkövető egy orosz nőt, majd a hatóságokra támadt.

A rendőrök ezután kétszer is rálőttek a támadóra, aki ennek ellenére is megsebesítette az egyik egyenruhást, s megpróbált beszökni egy közeli üzletbe. A boltban is késsel támadt az egyik alkalmazottra. A rendőrök végül őrizetbe vették a férfit. A helyszínre érkező orvosok látták el a sebesülteket, köztük a támadót is. A férfit egy korábbi gyilkossággal is gyanúsítják.

