Kiskorú lányokat kényszerített prostitúcióra egy migránsbanda Spanyolországban

Tizenkét fős migránsbandát tartóztatott le a spanyol rendőrség kiskorú lányok kizsákmányolásáért.

Az észak-spanyolországi Asztúria rendőrei januárban kezdték meg a nyomozást az egyik áldozat tanúvallomása után. Az elmúlt hónapokban másokat is meghallgattak az ügyben, majd sikerült összegyűjteni a szükséges bizonyítékokat is, így le tudták tartóztatni a bűnözőket. Közülük ketten latin-amerikai, a többiek pedig afrikai, azon belül is szubszaharai állampolgárok.

A hatóság tájékoztatása szerint a csoport gyámság alatt álló 13 és 17 év közötti lányokat kényszerített arra, hogy 26 és 44 év közötti férfiakkal pénzért cserébe létesítsenek szexuális kapcsolatot, így akartak saját maguknak jövedelmet biztosítani. Két elkövető ráadásul maga is rendszeresen részt vett az erőszakban.

A rendőrség közölte, hogy az áldozatok rendkívül kiszolgáltatottnak számítanak a törvények értelmében. Nemcsak koruk miatt kezelik kiemelten a bűncselekményt, hanem mert mindannyian árvák, többször szöktek már el az otthonból, ahol elhelyezték őket, ráadásul mindannyian kábítószer-függőséggel is küzdenek.

Az asztúriai kormány egyik tanácsnoka, Marta del Arco a letartóztatásokra reagálva azt mondta:

Éberen fogunk figyelni a gyermekek elleni erőszak minden formájára, és még inkább azokra a kiskorúakra, akik különleges védelemre szorulnak.

Végül hozzátette, hogy garantálják a „zéró toleranciát” az elkövetőkkel és a bántalmazás minden formájával szemben. A regionális vezetőség pedig magánvádlóként fog megjelenni a bíróság előtt az ügyben, melynek egyéb részletei szigorú titoktartás alatt állnak.

Az illegális migráció ellen szakadatlanul küzdő jobboldali Vox az X-en szintén közzétette a hírt, majd élcelődő megjegyzéssel, miszerint az elkövetők „hazaútra szóló jegye a Voxnál van” utalt arra, hogy a spanyolországi migrációs helyzet tarthatatlan és az állampolgárok biztonsága egyre nagyobb veszélyben van.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)