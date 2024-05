Újabb mítoszról rántották le a leplet: nem a sonkás szendvics ölte meg a híres énekesnőt

Most a lánya azt mondja, valóban volt egy sonkás szendvics a helyszínen, de azt nem ette meg az édesanyja, így tehát nem is fulladhatott meg attól. „Elég a viccekből” – fűzte hozzá, Owen Elliot-Kugel, mert az elmúlt ötven évben az édesanyja halálával kapcsolatos vicceket kellett hallgatnia.

Fotó: Getty Images via AFP / Getty Images via AFP

Mama Cass Elliot halálának okául eleinte ételmérgezésre gyanakodtak, aztán felmerült a túladagolás lehetősége is,

de a halál hivatalos okának végül szívelégtelenséget adták meg.

A különös miliő aztán egyre több pletykának adott talajt, volt ott drogtúladagolás, és persze a sonkás szendvics. Utóbbi aztán annyira népszerűvé vált, hogy már a humoristák is ezen élcelődtek, ami az énekesnő lányának szerzett néhány keserű pillanatot. Elliot-Kugell tehát a hamarosan megjelenő könyvében – My Mama, Cass – számolt be a nehéz éveiről, ahogy édesanyja utolsó napjáról is.