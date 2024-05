Putyin a nukleáris fegyverekről egyeztet Belaruszban, ettől tartott Európa + videó

A Magyar Nemzet arról is írt a minap, hogy az elmúlt időszakban teljesen eluralkodott a háborús hangulat Európában. Emmanuel Macron francia elnök május elején a The Economistnak adott interjújában kijelentette, nem zárja ki, hogy csapatokat küldjenek Ukrajnába, ha Oroszország áttöri a frontvonalat, és ilyen kérés érkezik Kijevből. Mások mellett Tallinn is csatlakozott a háborús lendülethez. Észtország vezetése ugyanis arról tárgyal, hogy csapatokat küldjön Ukrajna nyugati részébe, hogy átvegyék az ukrán erőktől a nem közvetlen harci feladatokat.

Az orosz válasz sem váratott sokáig magára.

Ha francia csapatokat küldenek Ukrajnába, Oroszország nem csak a politikai síkon fog megtorló intézkedéseket hozni

– mondta Artem Sztudennyikov, az orosz külügyminisztérium első európai osztályának igazgatója a RIA Novosztyinak adott interjújában.

Borítókép: Az állami látogatáson Kínában tartózkodó Vlagyimir Putyin orosz elnök a Harbini Műszaki Egyetem diákjaival tartott találkozóján az északkelet-kínai Hejlungcsiang tartomány fővárosában, Harbinban 2024. május 17-én (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml/Szergej Gunejev)