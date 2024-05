A nem stratégiai nukleáris fegyverek előkészítésének és alkalmazásának gyakorlati kiképzésével megkezdték a gyakorlat első szakaszát az Oroszországi Föderáció Fegyveres Erői Legfelsőbb Főparancsnokának utasításaival összhangban – áll az Oroszországi Föderáció Védelmi Minisztériumának közleményében.

Ennek a szakasznak a részeként a Déli Katonai Körzet rakétaalakulatainak személyzete az Iszkander műveleti-taktikai rakétarendszerhez szükséges speciális lőszerek beszerzésének, a hordozórakéták felszerelésének és a rakétaindítás előkészítése céljából a kijelölt helyzeti területre történő rejtett mozgatását gyakorolja.

A gyakorlatban részt vevő személyzet a légi megsemmisítő fegyverek speciális robbanófejekkel való felszerelését gyakorolja, beleértve a Kinzsal hiperszonikus aeroballisztikus rakétákat, és a kijelölt őrjáratozási területekre való repülést.

Amint arról az orosz védelmi minisztérium korábban beszámolt, a gyakorlat célja a nem stratégiai nukleáris fegyverek harci alkalmazására alkalmas egységek személyi és technikai felkészültségének fenntartása, válaszul egyes nyugati tisztviselők provokatív kijelentéseire és fenyegetéseire.

A napokban számoltunk be arról, hogy Nagy-Britannia mellett Franciaország és az Egyesült Államok is engedélyezi Ukrajnának, hogy a fegyvereiket oroszországi célpontok ellen vessék be.

Emellett Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke is arra készül, hogy az európai parlamenti választások után bevezessék az egységes európai sorkatonai szolgálatot minden 18. életévét betöltő férfi esetében. A néhány hónapos alapkiképzés után a katonákat azonnal a frontra is küldhetnék. Egyébként ez összhangban van Emmanuel Macron tervével, hogy mihamarabb európai katonai alakulatokat küldene Ukrajnába. A háborúpárti politikus nincs egyedül ezzel a tervével, mert ebben vezető amerikai és európai politikusok is osztoznak.

Mekkora rombolást okozhat egy nukleáris rakéta?

Erről korábban egy cikksorozatban számoltunk be:

Borítókép: Oroszország felkészül egy válaszcsapásra (forrás: Oroszországi Föderáció Védelmi Minisztériuma)