Végítélet napja: bárhol felbukkanhat egy orosz nukleáris tengeralattjáró a pusztító Bulava rakétáival

A szilárd tények és a nukleáris képességek ismeretében teljes értelmet nyer a legendás Albert Einsteinnek tulajdonított anekdota, mely szerint nem tudni, hogy mely fegyverekkel fogják megvívni a harmadik világháborút, de a negyediket biztos, hogy botokkal és kövekkel.

Habozás nélkül bevetnék a nukleáris arzenált

Vlagyimir Putyin orosz elnök többször kijelentette, hogy abban az esetben, ha országát vagy szuverenitását megsértik, habozás nélkül alkalmazza a nukleáris arzenálját. A háborús uszító Emmanuel Macron francia elnök pedig kijelentette, hogy az oroszok ellen meg kell fontolni a nukleáris fegyverek bevetését is, az amerikai arzenálra is támaszkodva, mivel a szövetségesei nevében fogalmazott a francia elnök. Az Egyesült Államok rendelkezik az oroszok után a legnagyobb arzenállal, mely fegyvereiket és tölteteiket a magterületeiken túl a világ számos pontján állomásoztatják bevetésre készen. Az orosz arzenál az az orosz–ukrán háborút követően pedig éjjel-nappal készenlétben van, rakétáik bármikor bevetésre készen állnak. Minderről nem más, mint Vlagyimir Putyin orosz elnök nyilatkozott többször is.