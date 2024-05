Trumpnak Magyarországot is érintő terve lenne, ha megválasztják

Trump szerint továbbá a számviteli szabályokat úgy kell megváltoztatni, hogy az Ukrajnának nyújtott katonai segítségnyújtásra fordított kiadásokat ne számítsák bele a célba – mivel ennek hiányában több ország nem érné el még a jelenlegi kétszázalékos célt sem.

Ebből pedig akár arra is lehet következtetni, hogy Trump szerint az Ukrajnának nyújtott kiadások nem a NATO-tagországok közvetlen védelmét szolgálják – olvasható a Mandiner cikkében.

Nincs megállás: még erősebb NATO-fegyverkezést sürget a lengyel elnök

Trump javaslata azonban nem újkeletű. A korábbi elnök erről már korábban is beszélt, azonban sajtóértesülések szerint véleményét a Andrzej Duda lengyel elnökkel való találkozója is megerősíthette. Habár a lengyelek 2023-ban már így is kétszer annyit költöttek fegyverkezésre GDP-arányosan, mint amennyit a NATO elvár a tagállamaitól, további NATO-fegyverkezést sürget a lengyel elnök.