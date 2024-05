Macron újabb döbbenetes nyilatkozata háborúba taszíthatja Európát

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője pedig egyenesen komoly figyelmeztetést küldött a háborúpárti nyugati politikusoknak. Szerinte az ország védelméért felelős orosz ügynökségek kétségtelenül megtorolják, ha Oroszországon belül bármilyen csapást mérnek. Úgy fogalmazott:

Szeretném még egyszer figyelmeztetni Washingtont, Londont, Brüsszelt, hogy a Krím elleni bármilyen agresszív fellépés nemcsak kudarcra van ítélve, hanem olyan megtorló csapást fog kiváltani, amely megsemmisítő lesz

Macron lépései háborúba taszíthatják Európát

Macron azonban úgy tűnik nem nyugszik, s nem is akar semmiféle vörös vonalat állítani az oroszokkal szembeni esetleges konfliktusban. Az interjúban arról is beszélt, hogy Oroszország 2022 februárjában figyelmen kívül hagyta a nemzetközi jogot, teljes körű agresszív háborút indított egy másik szuverén állam ellen, és rendszeresen fenyegetőzik nukleáris fegyverek bevetésével. Moszkva nukleáris fegyvereinek erejéről a lapunk korábbi cikkében is írtunk. A rettegett orosz „Sátán II” nukleáris fegyver például milliókat ölne meg és egész nagyvárosokat tenne a földdel egyenlővé.