Alapjogokért Központ: Pánik Joe Biden csúfos veresége után

Kritikus pillanatokat tapasztalhatunk az amerikai elnökválasztás hajrájában. Az eddig kiélezett versenyben a tegnap esti elnökjelölti vita során egyértelműen Donald Trump, volt elnök kerekedett felül, miközben a demokraták bázisában pánikhangulat uralkodik Joe Biden vártnál is gyengébb szereplése miatt – jelentette ki Ernyei Magor, az Alapjogokért Központ nemzetközi igazgatója a központ We win, they lose című rendezvényén.