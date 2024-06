Kiszelly Zoltán: Erős ellenszélben valós alternatívát mutathat Európának a magyar uniós elnökség

A másik fő téma, ami nemcsak Magyarországnak, hanem ennek a térségnek is fontos, az a bővítés. Nemcsak a Nyugat-Balkánnal, hanem a schengeni övezet bővítése is Romániával, Bulgáriával, hogy a migrációs útvonalakat távolabb toljuk, az is egy olyan kérdés, ami a kelet-közép-európai térséget érinti, nem csak Magyarországot.