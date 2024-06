Migránsok lepték el a magyarok által is kedvelt tengerparti országot

Óriási gondokat okoz a migráció Montenegróban. Az Adria-parti ország egyes részeit gyakorlatilag ellepték az illegális bevándorlók. A balkáni útvonalon továbbra is sok a migráns.

Migránsok az Idomeni pályaudvaron, néhány méterrel Görögország és Észak-Macedónia határvonala előtt 2022 októberében. Fotó: AFP/NurPhoto/Nicolas Economou

Korábban a migránsok balkáni útvonala Szerbián át észak felé vezetett a magyar határ irányába. Mióta a Vajdaság északi részén fokozták a rendőri jelenlétet, irányt váltottak a bevándorlók.

A bandák most Bosznia-Hercegovinán keresztül próbálnak bejutni az EU-ba, az útvonal azonban veszélyes, hiszen át kell kelni a gyors folyású Drinán. Bosznia mellett Montenegrót is elárasztották a migránsok. Erről számolt be a Kurir szerb napilap is.

Mindent tönkretesznek a migránsok

A montenegrói Pljevlja községnek és a környező falvak lakóinak hónapok óta nagy problémáik vannak a migránsokkal. A bevándorlók, miután áthaladnak ezen a területen, gyakran teljes pusztaságot hagynak maguk után. A polgárok egy csoportja saját és gyermekeik biztonságát féltve tüntetést szervezett Guke faluban, a Pljevlja–Metaljka főúton – írta meg a sajtó.

Az útblokádot és a polgári tiltakozást azért szerveztük, hogy felhívjuk az államvezetés és az intézmények figyelmét, miután eszkalálódott a migránshelyzet. A bevándorlók üzletekbe és szalonokba törtek be, hogy elvigyék a bevételt. Házakat, lakásokat akartak kirabolni. A pljevljai rendőrség elengedett egy migránst, aki korábban egy rablótámadás során fizikailag bántalmazta egy butik alkalmazottját

– mondta Dusko Mirkovics, a tüntetés egyik szervezője.

A dühös férfi felszólította az illetékeseket, hogy a jogszabályoknak megfelelően járjanak el, s őrizzék meg állampolgáraik alapvető emberi és alkotmányos jogait. Mirkovics hozzátette, a rablások mellett gyakran előfordul, hogy a migránsok házakat is felgyújtanak. Ezekért a tettekért azonban senkit sem vontak felelősségre, és az elkövetőket sem sikerült felderíteni.

A helyiek elmondása szerint a migránsok miatt félnek, rettegnek. A házaikat pedig nem merik pár órára sem üresen hagyni.

Borítókép: Migránsok Görögországban, a balkáni útvonalon Észak-Macedónia felé haladnak 2022. októberében (Fotó: AFP/NurPhoto/Nicolas Economou)