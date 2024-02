A jéghideg folyón át ostromolják Európát a migránsok + videók

Ráadásul nincsenek még bevált útvonalak: a migránsok mennek, amerre látnak vagy amerre a térképjük szerint a legjobb. Az embercsempész bandák még nem hálózták be az új vidéket, így az illegális bevándorlók mozgása is nehezebben követhető. A helyiek azonban már érzik a migránsok jelenlétét – írja a szerbiai Blic hírportál. Cikkük szerint a többnyire fiatal férfiakból álló kisebb-nagyobb csapatok megüresedett házakban, nyaralókban húzzák meg magukat. Az épületeket, ha kell, feltörik, és erőszakkal foglalják el.



Ugyanez volt tapasztalható korábban Szerbia északi határvidékén, a magyar kerítés déli oldalán. A migránsok ott is kisajátították az üresen álló ingatlanokat, teljes településeket vontak a befolyásuk alá. Volt, ahol korábbi csarnokokat, hangárokat, mezőgazdasági birtokokat foglaltak el. A padlót, a bútorokat, a nyílászárókat is eltüzelték, a gyümölcsösöket megdézsmálták, maguk után pedig szeméthegyeket hagytak. Mivel a határkerítést nem tudták átlépni, hosszabb időre is a délvidéki településeken ragadtak, ellehetetlenítve egyes falvak lakóinak életét.