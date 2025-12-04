Harmincszázalékos béremelést kaptak a kutatók

– A szeptemberi bérrendezést követően jelentősen nőtt a HUN-REN kutatóinak bére. A nemrégiben a nyilvánosságban megjelent információkkal ellentétben a kormány által biztosított többletforrásból 850 ezer forintra emelkedett a HUN-REN kutatóinak átlagos alapbére, a teljes havi átlagjövedelem pedig meghaladja a kilencszázezer forintot – írja közleményében a HUN-REN.

A 2025-re a kormány 18 milliárd forint többletforrást biztosított a HUN-REN-nek bérfejlesztésre, amit szeptemberben fizettek ki a kutatóknak és a dolgozóknak, de 2025. január 1-jéig visszamenőlegesen, majd októbertől már mindenki az emelt havi bért kapja.

A bérfejlesztés következő lépéseihez a többletforrást a kormány a következő két évre is garantálja: 2026-ban újabb 18 milliárd, 2027-ben pedig további 12,5 milliárd forintot biztosít a HUN-REN számára.

Ezzel – a 2024-es bázishoz képest – 2027-re több mint duplájára emelkedik a kutatási hálózat közvetlen költségvetési támogatása.

Egyben 2027-re olyan teljesítményarányos bérezés valósul meg, amely méltó a magyar kutatók teljesítményéhez és összevethető a nyugat-európai kutatóintézetek gyakorlatával.

A bérrendezési program kiszámítható és versenyképes életpályát biztosít a kutatóknak, és megerősíti a magyar kutatás jövőjét.

2026-ban és 2027-ben a bérrendezés már kiemelt hangsúlyt helyez a kutatói teljesítmények elismerésére. Nemcsak a nemzetközi szintű tudományos publikációk számát és minőségét veszik figyelembe, hanem a bejegyzett szabadalmakat, az innovációs eredmények hasznosulását, az ipari együttműködések és megrendelések volumenét, valamint a nemzetközi pályázati sikerek arányát is. Kiemelt szempont a jövő kutatóinak képzése, a tehetségek bevonzása és megtartása, a tudományos pálya vonzóvá tétele.

Aláhúzzák:

A kormány által a kutatás közfeladatát ellátó, HUN-REN Magyar Kutatási Hálózatnak biztosított jelentős költségvetési többletforrást a bérrendezés mellett az infrastruktúra-fejlesztést és a kapacitásnövelést szolgálja.

A cél a hálózat tőkebevonási képességének is a növelése, amely tovább erősíti az ipari és a gazdasági szereplőkkel való széles körű együttműködést.