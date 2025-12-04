Így lehet még kedvezőbb az Otthon start hitel: különleges ajánlattal állt elő az egyik nagybank

A konstrukció lényege egyszerű, mégis innovatív: a hitelhez kapcsolt bankszámlán elhelyezett megtakarítás napi szinten mérsékli az Otthon start hitel kamatterheit, így a törlesztés mellett a félretett pénz is dolgozik. Ennek köszönhetően megfelelő jövedelem és tartalék mellett akár 1,94–2,31 százalékos THM is elérhető – ami jelenleg egyedülálló a magyar piacon. Például 500 000 forint rendszeres jóváírás és havi 50 000 forint megtakarítás mellett az Egyenlítő konstrukcióban egy 30 millió forintos, 25 évre felvett hitel esetén akár havi 13 500 forinttal, a teljes futamidő alatt pedig mintegy 4 millió forinttal kevesebbet kell visszafizetni 2,31 százalékos THM mellett – derül ki az MBH Bank közleményéből.

Az MBH Bank egy különleges konstrukcióval segíti az Otthon start hitelt felvevőket

Fotó: Kallus György

„Célunk, hogy ügyfeleink ne csak finanszírozási lehetőséget kapjanak, hanem olyan megoldásokat is, amelyek hosszú távon erősítik pénzügyi stabilitásukat. Az Egyenlítő konstrukció az otthonteremtés mellett a megtakarítási szemléletet is ösztönzi” – mondta Soós Csaba, az MBH Bank lakossági üzletfejlesztési ügyvezető igazgatója.

A konstrukció minden Otthon start hitelfelvevő számára elérhető. Az új megoldás különösen azoknak kedvez, akik a törlesztés mellett likvid tartalékot is szeretnének fenntartani, és fontos számukra, hogy a hitel költségei kiszámíthatóan csökkenjenek. A hitel alapkamata változatlan marad, a konstrukció a tényleges kamatterhelés mértékére van hatással. A megtakarítás bármikor szabadon felhasználható, így a rugalmasság és a biztonság kéz a kézben jár.

Az Otthon start program eddigi eredményei is azt mutatják, hogy jelentős és tartós igény mutatkozik a kiszámítható, hosszú távon is fenntartható finanszírozási megoldások iránt. A nagy keresletre való tekintettel különösen indokolt olyan konstrukciók bevezetése, amelyek a kedvező kamatok mellett a megtakarítási szemléletet is támogatják.

Az MBH Bank célja egy olyan átfogó otthonteremtési ökoszisztéma kialakítása, amelyben a finanszírozási és egyéb megoldások a teljes otthonteremtési folyamatot támogatják. A bank kiemelten fontosnak tartja, hogy magas szintű szakmai támogatást nyújtson – az igénylés előkészítésétől a hitelfelvételen át egészen a későbbi pénzügyi tervezésig, és ezzel hosszú távon is stabil hátteret biztosítson az otthonteremtők számára.