Rendkívüli

Orbán Viktor: A mi nagy tervünk, hogy Magyarországon munkaalapú társadalom legyen

lakáshitelMBHOtthon Start Program

Így lehet még kedvezőbb az Otthon start hitel: különleges ajánlattal állt elő az egyik nagybank

Az otthonteremtés nemcsak a megfelelő ingatlan és hitel kiválasztásáról szól, hanem a hosszú távú pénzügyi biztonságról is. Ezt a szemléletet támogatva tette elérhetővé az MBH Bank az Otthon start hitelfelvevők számára az Egyenlítő konstrukciót, ami a megtakarítás és a hitel összekapcsolásával segít csökkenteni a kamatterheket, így a tudatos pénzügyi tervezés kézzelfogható előnyöket hoz.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 11:15
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A konstrukció lényege egyszerű, mégis innovatív: a hitelhez kapcsolt bankszámlán elhelyezett megtakarítás napi szinten mérsékli az Otthon start hitel kamatterheit, így a törlesztés mellett a félretett pénz is dolgozik. Ennek köszönhetően megfelelő jövedelem és tartalék mellett akár 1,94–2,31 százalékos THM is elérhető – ami jelenleg egyedülálló a magyar piacon. Például 500 000 forint rendszeres jóváírás és havi 50 000 forint megtakarítás mellett az Egyenlítő konstrukcióban egy 30 millió forintos, 25 évre felvett hitel esetén akár havi 13 500 forinttal, a teljes futamidő alatt pedig mintegy 4 millió forinttal kevesebbet kell visszafizetni 2,31 százalékos THM mellett – derül ki az MBH Bank közleményéből.

MBH, Otthon start
Az MBH Bank egy különleges konstrukcióval segíti az Otthon start hitelt felvevőket
Fotó: Kallus György

„Célunk, hogy ügyfeleink ne csak finanszírozási lehetőséget kapjanak, hanem olyan megoldásokat is, amelyek hosszú távon erősítik pénzügyi stabilitásukat. Az Egyenlítő konstrukció az otthonteremtés mellett a megtakarítási szemléletet is ösztönzi” – mondta Soós Csaba, az MBH Bank lakossági üzletfejlesztési ügyvezető igazgatója.

A konstrukció minden Otthon start hitelfelvevő számára elérhető. Az új megoldás különösen azoknak kedvez, akik a törlesztés mellett likvid tartalékot is szeretnének fenntartani, és fontos számukra, hogy a hitel költségei kiszámíthatóan csökkenjenek. A hitel alapkamata változatlan marad, a konstrukció a tényleges kamatterhelés mértékére van hatással. A megtakarítás bármikor szabadon felhasználható, így a rugalmasság és a biztonság kéz a kézben jár.

Az Otthon start program eddigi eredményei is azt mutatják, hogy jelentős és tartós igény mutatkozik a kiszámítható, hosszú távon is fenntartható finanszírozási megoldások iránt. A nagy keresletre való tekintettel különösen indokolt olyan konstrukciók bevezetése, amelyek a kedvező kamatok mellett a megtakarítási szemléletet is támogatják.

Az MBH Bank célja egy olyan átfogó otthonteremtési ökoszisztéma kialakítása, amelyben a finanszírozási és egyéb megoldások a teljes otthonteremtési folyamatot támogatják. A bank kiemelten fontosnak tartja, hogy magas szintű szakmai támogatást nyújtson – az igénylés előkészítésétől a hitelfelvételen át egészen a későbbi pénzügyi tervezésig, és ezzel hosszú távon is stabil hátteret biztosítson az otthonteremtők számára.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekLendvai Ildikó

A Tisza ősforrása Lendvai Ildikó

Megyeri Dávid avatarja

Magyar Péter tagadásban már maga a megtestesült MSZP.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.