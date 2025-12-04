Szentkirályi Alexandra: Ha nincs ilyen terv, akkor hogyan tudott kitudódni?

– Még mindig azzal áltatod magadat, hogy a Tisza adóemelési programja csak kamu, hát akkor el kell hogy keserítselek. Azt tudtad, hogy a szerzői aláírták ezeket? Azt tudtad, hogy az Index az egyik szerzőtől kapta meg a megszorítócsomagot? – tette el a kérdést Facebook-videójában Szentkirályi Alexandra. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője hozzátette: a megszorítócsomag másik szerzője úgy fogalmazott, hogy valahogy napvilágra került vagy valahogy kitudódott. Magyar Péter azt állítja, hogy nincs ilyen terv.

– Hogyha nincs ilyen terv, akkor az hogy tudott kitudódni? Arra emlékszel, hogy

a Tisza más szakértői, politikusai ezeket az adóemelési terveket már elmondták?

– utalt Dálnoki Áron szavaira a frakcióvezető. Szentkirályi felidézte: Romániában a Brüsszel-barát kormány ugyanilyen megszorításokat vezetett be, aminek Ursula von der Leyen annyira örült, hogy oda is repül, gratulálni.

– Nahát, ugyanezt akarja a Tisza is.

Brüsszel ugyanis meg akarja húzni a nadrágszíjat, mert kell a pénz a háborúra,

a kassza pedig üres. Ezért kunyerál pénzt Von der Leyen a tagállamoktól Ukrajnának – hangsúlyozta.