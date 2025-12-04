Rendkívüli

Orbán Viktor: A mi nagy tervünk, hogy Magyarországon munkaalapú társadalom legyen

katanavadótartozás

Levelet kaphat a NAV-tól – de csak akkor idegeskedjen, ha adótartozása van

Ha a tartozás eléri a nettó százazer forintot, megszűnik a kataalanyiság.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 10:43
Illusztráció Forrás: Shutterstock
Csaknem nyolcezer katás vállalkozót érinthet a kataalanyiság megszűnése, mivel nettó százezer forintot elérő adótartozásuk van, az érintetteknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a napokban figyelmeztető levelet küld – hívta fel a figyelmet az adóhatáság csütörtökön az MTI-nek küldött közleményében.

Mint írták, a kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) szabályai szerint megszűnik az adóalanyisága annak, aki az év utolsó napján százezer forintot meghaladó nettó adótartozással rendelkezik és a tartozásba az év végéig esedékessé váló tételeket is be kell számítani.

A NAV arra hívja fel a vállalkozók figyelmét, hogy ellenőrizzék adószámlájukat az Ügyfélportálon, ahol a tartozás online, bankkártyával is befizethető. A tájékoztatás szerint fizetési kedvezmény is kérhető és pozitív elbírálás esetén megmaradhat a jelenlegi státus, de amennyiben a tartozás év végére sem csökken százezer forint alá, a NAV határozattal megszünteti az érintettek kataalanyiságát.

