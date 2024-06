Nem tetszik az amerikai csodatank az ukrán katonáknak

Ez a drónok háborúja, az amerikai Abrams tankok pedig nem nyújtanak kellő védelmet a modern fegyverek ellen – panaszolták a kelet-ukrajnai fronton harcoló ukrán katonák a CNN amerikai hírtelevíziónak.

Az amerikai haderő tízmillió dollárt kóstáló büszkeségéből Joe Biden amerikai elnök harmincegyet küldött Ukrajnába, hogy megfordítsák az orosz–ukrán háború menetét, de a kelet-ukrajnai fronton harcoló katonák szerint nem váltotta be a reményeket.

Annyira gyengének találják a védelmét, hogy barkácsmegoldásokkal igyekeznek javítani rajta.

Nem csoda, hogy mindössze két hónap leforgása alatt a kapott harmincegy Abrams közük ötöt elveszített az ukrán hadsereg – mutat rá a The New Voice of Ukraine ukrán hírportál. Állandóak a műszaki problémák, ráadásul a tank fegyverrendszereivel sem elégedettek az ukránok. Állítólag előfordult, hogy egy épületre kilőtt lövedékek egyszerűen nem robbantak fel.

Mark Hertling nyugalmazott altábornagy, a CNN katonai elemzője szerint azonban az ukránok panasza „hülyeség”. A problémáikat valószínűleg az elégtelen kiképzés és karbantartás okozza.

Hertling szerint eleve hiba volt Abramseket küldeni Ukrajnába azok bonyolult karbantartása miatt.

Borítókép: Amerikai M1A1 Abrams harckocsik (Fotó: MTI/EPA/PAP/Marcin Bielecki)