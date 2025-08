Itt a 40 éves jubileumot ünneplő Gixxer

A legelső olyan japán motorkerékpár volt négy évtizeddel ezelőtt a Suzuki GSX-R750, amely lényegében egy felrendszámozott versenygép volt. Korabeli vetélytársai között messze ez volt a legkönnyebb 176 kg-os tömegével, amihez utcai formában 100, versenygépként 135 lóerős teljesítmény tartozott. A vetélytársakhoz képest egyszerű felépítésével a privát csapatok és utcai motorosok kedvence lett a gép, amely egy mai napig tartó – eddig 1,2 millió GSX-R motorkerékpárt eredményező – sikerszériát indított útjára.

A 40 éves jubileum alkalmából alaposan átfésülték a 2017 óta piacon lévő GSX-R1000-est. Az erőforráson belül a befecskendezőszelepek, hengerfejek, vezérműtengelyek, szelepek, dugattyúk cserélődtek le annak érdekében, hogy a legszigorúbb károsanyag-kibocsátási előírásokat is tudja a gép változatlan teljesítmény és jobb megbízhatóság mellett. Például a szelepemelés mértéke nem változott, de az új bütyökprofil-jóvoltából csökkent a szelepösszenyitás mértéke. A vezérműtengely hajtásáról gondoskodó lánc vastagabb lett, amivel a tartóssági versenyeken is megbízhatóan használható a gép. A kipufogórendszer formáját és azon belül a katalizátorok elhelyezkedését is módosították, ez egyben keskenyebb kipufogódobot is eredményezett.

Nem nyúltak a számos dicséretet kapó alumínium vázhoz, az aerodinamikai csomag újdonsága, hogy a gyári kiegészítők között elérhetővé teszik a 2024-es Suzukai 8 órás motorversenyen használt karbon szárnyacskákat, amelyek az első tengely elemelkedését csökkentik, javítva ezzel a kanyarból kigyorsítást. Ugyanezt a célt szolgálja a S.I.R.S. (Suzuki Intelligent Ride System) csomagon belül található Smart TLS System. Ez a jármű pozícióját (dőlésszög), a kormányállást, a kerékfordulatokat figyelembe véve szabályozza a hátsó kerékre jutó nyomaték mértékét, hogy megakadályozza az első kerék elemelkedését.

A 2026-os Suzuki GSXR1000 és GSX-R1000R újdonsága a lítium-ion akkumulátor, az ELIIY Power által készített egység sokkal könnyebb az eddig használt ólomakkumulátornál. A jubileumi évben három megjelenés közül lehet választani: Pearl Vigor Blue és Pearl Tech White, Candy Daring Red és Pearl Tech White, Pearl Ignite Yellow és Metallic Mat Stellar Blue. A gépen több helyen is megjelenik a születésnapra utaló grafika, az ülésen és a kipufogódobon a GSX-R logó is megjelenik.