Renault Captur Renault

Gombnyomásra sötétül a teteje, de nem csak ezért lehet szeretni ezt az olcsó családi SUV-ot – Renault Symbioz full hybrid E-Tech 145 teszt (top 5)

Közel 20 centivel hosszabb az alapokat adó Capturnél a Renault legújabb szabadidő-autója, a Symbioz.

Lővei Gergely
2025. 08. 19. 11:09
A választék csúcsát a sportos körítésű esprit Alpine felszereltség képviseli, ami csak az öntöltő hibrid hajtással jön Fotó: Stefler Balázs/Autó-Motor
A Symbioz kellő távolságot tart a többi Renault SUV-tól, egészen pontosan 

185 mm-rel hosszabb a Capturnél és 160-nal rövidebb a „szegény ember X6-osának” tartott Arkanánál,

ezzel lesz teljes a franciák szabadidő-autó kínálata a kis és kompakt kategória határán. A dolgok egyébként olyan gyorsan változnak, hogy a tesztelt E-Tech 145-ös már csak raktárról érhető el, hiszen már a Dacia Bigsterből ismert, 1,8 literes motorra épülő E-Tech 160 lóerős öntöltő hibrid hajtást kínálnak a típushoz, illetve megjelent az 1,2 literes, 140 lóerős lágy-hibrid hajtás is.

1. Határozott vonalak

Renault Symbioz
Elöl légcsatorna, hátul éles perem javítja az aerodinamikai tulajdonságokat
Fotó: Stefler Balázs/Autó-Motor

Még a Renault gömbölyű korszakában született a Captur második generációja, amelynek megjelenését a legutóbbi frissítésnél egyenesítették ki. A radikális változás magyarázata a Symbioz, amelynek új hátsó részét már vonalzóval rajzolták meg, a C-oszlopra még néhány extra vonalat és sarkot is becsempésztek a formatervezők. Az eredmény egy harmonikus megjelenésű karosszéria, amely annak ellenére szolgál új részletekkel, hogy jelentős részét régi ismerősként üdvözölhetjük.

2. A látványért meg kell szenvedni

Renault Symbioz
Jóval nagyobb a lábtér második sorban, mint a Capturben, de az utastér sajnos nem szélesebb 
Fotó: Stefler Balázs/Autó-Motor

Hiába dolgozik esetenként vért izzadva a felfüggesztés azon, hogy kényelemben eljuttassa az embereket a céljukhoz, a tesztautó 19 colos könnyűfém felnijei – amelyek az aktuális modellévben már nem elérhetők – miatt ütöget, dobol úthibákon áthajtva. 

Kisebb felniátmérővel már nem csak jó úton lehet élmény a vezetés,

hanem a sok helyen még mindig jellemző kátyús, hullámos részeken is. A széles abroncsokkal jól fordul a francia SUV, de az érzéketlen kormányzás és a nyúlós fékek miatt nem kell attól tartani, hogy forszírozott haladásra csábítana minket.

3. Nem könnyű szimbiózisban élni. Utazni annál inkább

Renault Symbioz
A műszerfal a Capturból lehet ismerős. Egy apró polcra lehet tenni az elöl töltött telefonokat
Fotó: Stefler Balázs/Autó-Motor

Nem lehet panasz az utastér tágasságára, de még a hátsó rész megnyújtásával sem lesz olyan hosszú a beltér, hogy ott bárki kényelmesen aludhatna, támladöntés után nem sík a padló. Nem ördögtől való ez az ötlet, hiszen a Dacia Dusterhez elérhető gyári kiegészítőként az Alváscsomag, ami egy 130x190 cm-es ágy kialakítását teszi lehetővé a 4,34 méteres karosszériában. Jobb híján marad a tágas és kellően sok USB-töltési lehetőséget kínáló utastérben való utazás, ahová a szükség esetén opálosra kapcsolható üvegtető enged rengeteg fényt. 

Renault Symbioz
Támladöntés után nem lesz sík a raktérpadló, amely alatt csak szükségpótkerék rejtőzik
Fotó: Stefler Balázs/Autó-Motor

Ha netán a csomagteret akarja valaki favorizálni, a hátsó ülés 16 cm-es sínen előre húzható és 434-ről 548 literre bővíthető az öt ülőhely megtartásával. Nem kell megijedni az óriási érintőképernyőtől, az egyzónás klíma fizikai kapcsolókkal vezérelhető, csak a finomságokért kell a menüben kalandozni. Remek, hogy a natív Google-alkalmazások jóvoltából például az élő forgalmi helyzetet is látjuk a térképen.

4. Szép volt, jó volt, leváltottuk

Renault Symbioz
Nem érezni a villanymotor átütő erejét, inkább a szívó 1,6-os dominál
Fotó: Stefler Balázs/Autó-Motor

Mivel a konkurensek a legegyszerűbb rendszereket már levédték, a Renault–Nissan által kifejlesztett, az utolsók között piacra dobott öntöltő hibrid rendszer műszakilag bonyolult, bár az ügyfél ebből semmit nem érez. Első körben 1,6-os szívómotorral kínálták, ezt próbáltuk mi is, egy hét alatt 5,4 l/100 km-es átlagfogyasztást realizáltunk. Időközben már elkezdődött az átállás az 1,8-as szívómotorral felszerelt E-Tech 160-asra, amelynél nemcsak a rendszerteljesítmény emelkedett, de elméletileg a fogyasztás is csökkent azáltal, hogy – ha kell – alacsonyabb fordulaton megy a benzinmotor és már 1,4 kWh kapacitású a hibrid-akkumulátor. A régivel 10,6, az újjal 9,1 másodpercig tart a százas sprint, a végsebesség 170, illetve 180 km/h.

5. Mennyi az annyi?

Renault Symbioz
Több szegmensben, fokozatosan állítható a 600 ezer forintba kerülő Solarbay üvegtető fényáteresztő-képessége
Fotó: Stefler Balázs/Autó-Motor

Ahogy méretben, úgy árban is a Captur és az Arkana közé lőtték be legújabb ajánlatukat a franciák, a vételárból 900 ezer forint kedvezményt adnak, így 

10,3 millió forint a belépő Symbioz ára 140 lóerős lágy hibrid hajtással és hatfokozatú kézi váltóval.

A lágy-hibrid rendszerhez képest az öntöltő hibrid felára 800 ezer forint, de nem szabad elfelejteni, hogy ezért a pénzért rögtön automatikus váltót is kapunk, ami különösen városban könnyíti a vezető dolgát, de egyébként is jól muzsikál és takarékos. Amúgy érdekes a Renault árpolitikája, mert a minden tekintetben igényesebb és nagyobb Australt a Symbioznál alig drágábban, 10,8 millióért lehet megvenni (frissítés előtti verzióban, 160 lóerővel és automata váltóval), de a gigantikus utasterű Dacia Bigster sincs messze tőle árban.


TETSZETT
– tágas, levegős utastér
– nagy csomagtér
– külső-belső megjelenés

NEM TETSZETT
– úthibákra érzékeny kerékkombináció
– érzéketlen kormányzás

Összegzés

Renault Symbioz
A 19 colos kerekek túl nagyok a Clióból származó kisautó-futóműhöz, ráz velük az autó
Fotó: Stefler Balázs/Autó-Motor

Nagyobb csomagterével nem csak családok számára lehet érdekes a Symbioz, mivel az utastere hosszában és függőleges irányban tágas és jól használható. Felniméret tekintetében érdemes visszafognia magát a vásárlónak, egyébként nem lehet rá panasz. A Capturhöz képest azért lesz tetemes a felár, mert csak lágy-hibrid/öntöltő hibrid hajtással kínálják a nagytestvért.

Renault Symbioz
Renault Symbioz
Renault Symbioz
Renault Symbioz
Renault Symbioz
Renault Symbioz
Renault Symbioz
Renault Symbioz
Renault Symbioz
Renault Symbioz
Renault Symbioz
Renault Symbioz
1/12 Renault Symbioz


 

