Gombnyomásra sötétül a teteje, de nem csak ezért lehet szeretni ezt az olcsó családi SUV-ot – Renault Symbioz full hybrid E-Tech 145 teszt (top 5)

A Symbioz kellő távolságot tart a többi Renault SUV-tól, egészen pontosan

185 mm-rel hosszabb a Capturnél és 160-nal rövidebb a „szegény ember X6-osának” tartott Arkanánál,

ezzel lesz teljes a franciák szabadidő-autó kínálata a kis és kompakt kategória határán. A dolgok egyébként olyan gyorsan változnak, hogy a tesztelt E-Tech 145-ös már csak raktárról érhető el, hiszen már a Dacia Bigsterből ismert, 1,8 literes motorra épülő E-Tech 160 lóerős öntöltő hibrid hajtást kínálnak a típushoz, illetve megjelent az 1,2 literes, 140 lóerős lágy-hibrid hajtás is.

1. Határozott vonalak

Elöl légcsatorna, hátul éles perem javítja az aerodinamikai tulajdonságokat

Fotó: Stefler Balázs/Autó-Motor

Még a Renault gömbölyű korszakában született a Captur második generációja, amelynek megjelenését a legutóbbi frissítésnél egyenesítették ki. A radikális változás magyarázata a Symbioz, amelynek új hátsó részét már vonalzóval rajzolták meg, a C-oszlopra még néhány extra vonalat és sarkot is becsempésztek a formatervezők. Az eredmény egy harmonikus megjelenésű karosszéria, amely annak ellenére szolgál új részletekkel, hogy jelentős részét régi ismerősként üdvözölhetjük.

2. A látványért meg kell szenvedni

Jóval nagyobb a lábtér második sorban, mint a Capturben, de az utastér sajnos nem szélesebb

Fotó: Stefler Balázs/Autó-Motor

Hiába dolgozik esetenként vért izzadva a felfüggesztés azon, hogy kényelemben eljuttassa az embereket a céljukhoz, a tesztautó 19 colos könnyűfém felnijei – amelyek az aktuális modellévben már nem elérhetők – miatt ütöget, dobol úthibákon áthajtva.

Kisebb felniátmérővel már nem csak jó úton lehet élmény a vezetés,

hanem a sok helyen még mindig jellemző kátyús, hullámos részeken is. A széles abroncsokkal jól fordul a francia SUV, de az érzéketlen kormányzás és a nyúlós fékek miatt nem kell attól tartani, hogy forszírozott haladásra csábítana minket.

3. Nem könnyű szimbiózisban élni. Utazni annál inkább

A műszerfal a Capturból lehet ismerős. Egy apró polcra lehet tenni az elöl töltött telefonokat

Fotó: Stefler Balázs/Autó-Motor

Nem lehet panasz az utastér tágasságára, de még a hátsó rész megnyújtásával sem lesz olyan hosszú a beltér, hogy ott bárki kényelmesen aludhatna, támladöntés után nem sík a padló. Nem ördögtől való ez az ötlet, hiszen a Dacia Dusterhez elérhető gyári kiegészítőként az Alváscsomag, ami egy 130x190 cm-es ágy kialakítását teszi lehetővé a 4,34 méteres karosszériában. Jobb híján marad a tágas és kellően sok USB-töltési lehetőséget kínáló utastérben való utazás, ahová a szükség esetén opálosra kapcsolható üvegtető enged rengeteg fényt.