Párizs és Berlin azon vitáznak, ki vezesse az uniós haderőt

Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das 🇩🇪-🇫🇷 Verhältnis in meiner aktiven Zeit als Politiker jemals so schlecht war. Kann man es in dieser Kombination, Scholz - Macron, noch reparieren? Ich weiß es nicht, aber beide müssen es mindestens versuchen. Es ist Krieg in Europa.